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В пострадавшие от наводнения деревни Аскинского района доставили два грузовика помощи

Россия » Поволжье » Уфа

В Аскинском районе Башкортостана полностью спал паводок: вода ушла со всех 107 придомовых территорий в деревнях Султанбеково, Чурашево, Камашады и Уршады. Об этом сообщили представители местного муниципалитета.

Затопленная дорога в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная дорога в сельской местности

Для поддержки людей, чье имущество пострадало от наводнения, в район доставили два грузовика с гуманитарной помощью. Сбор организовал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с горожанами и местным бизнесом.

Категория помощи Состав груза
Продукты и вода Питьевая вода, продукты питания, масло
Бытовые нужды Газовые баллоны, предметы первой необходимости

В Уфе продолжают собирать вещи и продукты для жителей пострадавших территорий. Администрация района следит за ситуацией в деревнях.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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