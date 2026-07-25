В Аскинском районе Башкортостана полностью спал паводок: вода ушла со всех 107 придомовых территорий в деревнях Султанбеково, Чурашево, Камашады и Уршады. Об этом сообщили представители местного муниципалитета.
Для поддержки людей, чье имущество пострадало от наводнения, в район доставили два грузовика с гуманитарной помощью. Сбор организовал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с горожанами и местным бизнесом.
|Категория помощи
|Состав груза
|Продукты и вода
|Питьевая вода, продукты питания, масло
|Бытовые нужды
|Газовые баллоны, предметы первой необходимости
В Уфе продолжают собирать вещи и продукты для жителей пострадавших территорий. Администрация района следит за ситуацией в деревнях.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.