В пострадавшие от наводнения деревни Аскинского района доставили два грузовика помощи

В Аскинском районе Башкортостана полностью спал паводок: вода ушла со всех 107 придомовых территорий в деревнях Султанбеково, Чурашево, Камашады и Уршады. Об этом сообщили представители местного муниципалитета.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Затопленная дорога в сельской местности

Для поддержки людей, чье имущество пострадало от наводнения, в район доставили два грузовика с гуманитарной помощью. Сбор организовал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с горожанами и местным бизнесом.

Категория помощи Состав груза Продукты и вода Питьевая вода, продукты питания, масло Бытовые нужды Газовые баллоны, предметы первой необходимости

В Уфе продолжают собирать вещи и продукты для жителей пострадавших территорий. Администрация района следит за ситуацией в деревнях.