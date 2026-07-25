В Саратовской области восстанавливают логистический маршрут между Изнаиром и Ртищево

В Ртищевском районе Саратовской области восстанавливают мост через реку, который связывает села Изнаир и Владыкино. Объект находился в аварийном состоянии, что вынуждало местных жителей использовать объездной путь, увеличивающий дорогу до города Ртищево на 30 километров.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобиль GAC на мосту

Ремонт стал результатом инициативы сельчан: люди собрали подписи и направили обращение депутату Госдумы Николаю Панкову. Политику приехал в район, чтобы оценить ход работ и поблагодарить жителей за активность.

"С жителями осмотрели место работ. Строители укладывают бетонные плиты. Конструкция моста крепкая, отмечают люди. Они уверены — мост прослужит еще долго", — сообщил Николай Панков.

Восстановление переправы возвращает региону кратчайший логистический маршрут между населенными пунктами и районным центром, что напрямую влияет на время в пути и транспортные расходы жителей двух сел.