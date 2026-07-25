Спрос на долгосрочную аренду жилья в Новосибирске вырос в июне на 6%

Средняя стоимость аренды квартиры в Новосибирске в июне достигла 29 тысяч рублей за месяц. Несмотря на рост спроса, цены остаются стабильными из-за большого объема доступного жилья на рынке. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain интерьер комнаты

В июне количество людей, ищущих квартиру на долгий срок, увеличилось на 6% относительно мая. Однако за год число доступных вариантов аренды выросло на 24%. Именно этот избыток предложения сдерживает резкий скачок стоимости.

Тип жилья Средняя цена в июне (руб.) Доля в спросе (%) Студия 23 200 29% Однокомнатная квартира 27 200 38% Двухкомнатная квартира 35 000 25%

За год средний чек аренды в городе вырос на 3%, но по сравнению с маем цена практически не изменилась. Самым востребованным остается компактное жилье: однокомнатные квартиры и студии вместе с «двушками» забирают более 90% всех запросов.

Рынок предложений сейчас смещен в сторону однокомнатных квартир — их доля составляет 41%. Студий доступно 28%, двухкомнатных — 23%.

"Рост предложения связан в том числе с тем, что некоторые владельцы квартир временно отказались от продажи и решили сдавать жилье", — пояснил Константин Каменев.

Таким образом, рынок аренды Новосибирска сейчас находится в состоянии равновесия. Появление новых объектов из сегмента продажи компенсирует сезонный приток арендаторов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов