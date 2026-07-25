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Спрос на долгосрочную аренду жилья в Новосибирске вырос в июне на 6%

Россия » Сибирь » Новосибирск

Средняя стоимость аренды квартиры в Новосибирске в июне достигла 29 тысяч рублей за месяц. Несмотря на рост спроса, цены остаются стабильными из-за большого объема доступного жилья на рынке. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

интерьер комнаты
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
интерьер комнаты

В июне количество людей, ищущих квартиру на долгий срок, увеличилось на 6% относительно мая. Однако за год число доступных вариантов аренды выросло на 24%. Именно этот избыток предложения сдерживает резкий скачок стоимости.

Тип жилья Средняя цена в июне (руб.) Доля в спросе (%)
Студия 23 200 29%
Однокомнатная квартира 27 200 38%
Двухкомнатная квартира 35 000 25%

За год средний чек аренды в городе вырос на 3%, но по сравнению с маем цена практически не изменилась. Самым востребованным остается компактное жилье: однокомнатные квартиры и студии вместе с «двушками» забирают более 90% всех запросов.

Рынок предложений сейчас смещен в сторону однокомнатных квартир — их доля составляет 41%. Студий доступно 28%, двухкомнатных — 23%.

"Рост предложения связан в том числе с тем, что некоторые владельцы квартир временно отказались от продажи и решили сдавать жилье", — пояснил Константин Каменев.

Таким образом, рынок аренды Новосибирска сейчас находится в состоянии равновесия. Появление новых объектов из сегмента продажи компенсирует сезонный приток арендаторов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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