Спрос на долгосрочную аренду жилья в Новосибирске вырос в июне на 6%

Средняя стоимость аренды квартиры в Новосибирске в июне достигла 29 тысяч рублей за месяц. Несмотря на рост спроса, цены остаются стабильными из-за большого объема доступного жилья на рынке. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
В июне количество людей, ищущих квартиру на долгий срок, увеличилось на 6% относительно мая. Однако за год число доступных вариантов аренды выросло на 24%. Именно этот избыток предложения сдерживает резкий скачок стоимости.
|Тип жилья
|Средняя цена в июне (руб.)
|Доля в спросе (%)
|Студия
|23 200
|29%
|Однокомнатная квартира
|27 200
|38%
|Двухкомнатная квартира
|35 000
|25%
За год средний чек аренды в городе вырос на 3%, но по сравнению с маем цена практически не изменилась. Самым востребованным остается компактное жилье: однокомнатные квартиры и студии вместе с «двушками» забирают более 90% всех запросов.
Рынок предложений сейчас смещен в сторону однокомнатных квартир — их доля составляет 41%. Студий доступно 28%, двухкомнатных — 23%.
"Рост предложения связан в том числе с тем, что некоторые владельцы квартир временно отказались от продажи и решили сдавать жилье", — пояснил Константин Каменев.
Таким образом, рынок аренды Новосибирска сейчас находится в состоянии равновесия. Появление новых объектов из сегмента продажи компенсирует сезонный приток арендаторов.
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