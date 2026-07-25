Следователи Карелии завершили расследование почти 40 дел о коррупции с начала 2026 года

С начала года следователи Республики Карелия раскрыли и передали в суд почти 40 уголовных дел о коррупции.
Основной объем расследований сосредоточен в Петрозаводске. Большинство этих дел курировал заместитель руководителя следственного отдела города Анатолий Манаф.
Особенности таких преступлений заключаются в скрытом характере сделок и использовании служебного положения для получения выгоды. Для доведения дела до суда следователям приходится восстанавливать цепочки финансовых операций и собирать доказательства, которые зачастую намеренно уничтожаются или маскируются под законные платежи.
Коррупционные дела требуют от следователя повышенного внимания к деталям и умения работать с большими массивами документов. В отличие от общеуголовных преступлений, здесь нет явного места происшествия или очевидных улик.
Результатом работы следственного отдела стало направление почти 40 материалов в суд. Это означает, что доказательная база по каждому делу собрана в полном объеме и готова к рассмотрению.
"Расследования таких дел отличаются сложностью сбора доказательств, так как стороны обычно связаны взаимным интересом и стараются скрыть факт передачи средств", — пояснил заместитель руководителя следственного отдела Петрозаводска Анатолий Манаф.
|Показатель
|Значение
|Количество раскрытых дел о коррупции
|Почти 40
|Период
|С начала текущего года
|Статус дел
|Переданы в суд
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