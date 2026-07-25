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В Тамбове определяют подрядчика для подключения камер наблюдения в скверах

Россия » Центр » Тамбов

Девять парков и скверов Тамбова подключат к единой системе видеонаблюдения "Безопасный город". Муниципальная дирекция благоустройства ищет подрядчика, который проведет электроснабжение камер и интегрирует их в общегородскую сеть.

Укладка тротуарной плитки в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Укладка тротуарной плитки в парке

На эти работы город выделил 3,8 миллиона рублей по программе формирования современной городской среды. Победителя электронного аукциона определят 28 июля. После подписания контракта специалистам дадут 35 рабочих дней на выполнение всех технических условий.

Объект Расположение / Название
Парки Олимпийский, Пионерский
Скверы им. В. К. Мержанова, им. М. Ю. Лермонтова
Локации по адресам ул. Мичуринская (д. 149 и 159), ул. Социалистическая (у д/с "Росиночка"), ул. Астраханская (д. 193), ул. Победы (д. 7)

Для каждого сквера и парка подготовили отдельный проект интеграции. Объединение камер в одну сеть позволит оперативно отслеживать обстановку в местах массового пребывания людей, усилить антитеррористическую защиту и обеспечить стабильную связь.

"Интеграция существующих камер в общую систему нужна для повышения антитеррористической защищенности на территории массового пребывания людей и обеспечения надежности линии связи", — пояснили в муниципальной дирекции благоустройства.

Что это значит для горожан

Для жителей Тамбова, которые гуляют с детьми или занимаются спортом в городских парках, подключение к "Безопасному городу" означает более быстрый отклик экстренных служб. Если в сквере произойдет инцидент, операторы системы увидят его в реальном времени и смогут направить помощь без задержек.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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