Орловская область расширяет сеть элеваторов для переработки зерна в регионе

В Орловской области к сентябрю запустят два новых элеватора — один в Мценском районе, другой на станции Лужки. Объекты помогут местным аграриям сохранить урожай и переработать зерно внутри региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Молочная ферма и цистерна для молока

Мценский комплекс объединит хранилище и производство. Элеватор сможет принять 20 тысяч тонн зерна, а примыкающая к нему мельница будет выдавать до 150 тонн муки в сутки. Это создаст базу для развития местного хлебопечения и малого бизнеса.

На станции Лужки построят более крупный терминал. Его мощность позволит хранить 45 тысяч тонн зерна, что упростит логистику для фермеров соседних районов.

"В планах — успеть к сентябрю", — сообщила руководитель Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.

Объект Мощность хранения Дополнительные возможности Мценский район 20 тыс. тонн Мельница (150 т муки в день) Станция Лужки 45 тыс. тонн -

Помимо этих объектов, сейчас проектируют еще два элеватора. Их планируют построить в Верховском районе и Орловском округе.

Развитие сети хранилищ напрямую влияет на доходы сельских жителей: наличие современного элеватора рядом с полями избавляет фермеров от необходимости срочно продавать зерно по низким ценам сразу после уборки. Возможность сохранить урожай позволяет ждать выгодного рыночного предложения.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов