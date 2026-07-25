Орловская область расширяет сеть элеваторов для переработки зерна в регионе

В Орловской области к сентябрю запустят два новых элеватора — один в Мценском районе, другой на станции Лужки. Объекты помогут местным аграриям сохранить урожай и переработать зерно внутри региона.
Мценский комплекс объединит хранилище и производство. Элеватор сможет принять 20 тысяч тонн зерна, а примыкающая к нему мельница будет выдавать до 150 тонн муки в сутки. Это создаст базу для развития местного хлебопечения и малого бизнеса.
На станции Лужки построят более крупный терминал. Его мощность позволит хранить 45 тысяч тонн зерна, что упростит логистику для фермеров соседних районов.
"В планах — успеть к сентябрю", — сообщила руководитель Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.
|Объект
|Мощность хранения
|Дополнительные возможности
|Мценский район
|20 тыс. тонн
|Мельница (150 т муки в день)
|Станция Лужки
|45 тыс. тонн
|-
Помимо этих объектов, сейчас проектируют еще два элеватора. Их планируют построить в Верховском районе и Орловском округе.
Развитие сети хранилищ напрямую влияет на доходы сельских жителей: наличие современного элеватора рядом с полями избавляет фермеров от необходимости срочно продавать зерно по низким ценам сразу после уборки. Возможность сохранить урожай позволяет ждать выгодного рыночного предложения.
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