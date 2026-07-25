Светлогорск стал первым городом области по установке площадок сбора мусора из колоний

В Светлогорске Калининградской области установили новые площадки для сбора мусора, которые изготовили в исправительных учреждениях. Город стал первым в области, где внедрили этот подход к обновлению городской инфраструктуры.
Новые контейнеры появились в нескольких точках города. Как отметили в администрации Светлогорска, это поможет организовать сбор отходов и улучшить чистоту на улицах. Для обычного жителя это означает замену старых или изношенных площадок на новые, что напрямую влияет на санитарное состояние дворов и общественных пространств.
Проект объединяет решение коммунальных задач и социализацию осужденных: заключенные сами производят конструкции, а затем участвуют в их установке. Чтобы изделия служили долго, сотрудники исправительных учреждений прошли специальное обучение по технологии изготовления.
|Показатель
|Значение
|План по установке площадок в регионе
|Свыше 300 объектов
|Срок реализации первого этапа
|До конца текущего года
|Охват программы
|Другие города области (в перспективе)
Власти города рассматривают установку контейнеров как часть экологической программы. Помимо обновления материальной базы, планируют проводить для горожан образовательные мероприятия, чтобы люди осознаннее относились к сортировке и утилизации отходов.
"Новые контейнеры были установлены в нескольких ключевых точках города. Они предназначены для удобного сбора мусора и улучшения экологической обстановки", — сообщили в администрации Светлогорска.
Запуск производства площадок в колониях позволяет региону быстрее обновлять инфраструктуру малых городов, используя имеющиеся трудовые ресурсы.
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