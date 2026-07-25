Светлогорск стал первым городом области по установке площадок сбора мусора из колоний

В Светлогорске Калининградской области установили новые площадки для сбора мусора, которые изготовили в исправительных учреждениях. Город стал первым в области, где внедрили этот подход к обновлению городской инфраструктуры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Контейнеры для мусора у многоэтажного дома

Новые контейнеры появились в нескольких точках города. Как отметили в администрации Светлогорска, это поможет организовать сбор отходов и улучшить чистоту на улицах. Для обычного жителя это означает замену старых или изношенных площадок на новые, что напрямую влияет на санитарное состояние дворов и общественных пространств.

Проект объединяет решение коммунальных задач и социализацию осужденных: заключенные сами производят конструкции, а затем участвуют в их установке. Чтобы изделия служили долго, сотрудники исправительных учреждений прошли специальное обучение по технологии изготовления.

Показатель Значение План по установке площадок в регионе Свыше 300 объектов Срок реализации первого этапа До конца текущего года Охват программы Другие города области (в перспективе)

Власти города рассматривают установку контейнеров как часть экологической программы. Помимо обновления материальной базы, планируют проводить для горожан образовательные мероприятия, чтобы люди осознаннее относились к сортировке и утилизации отходов.

"Новые контейнеры были установлены в нескольких ключевых точках города. Они предназначены для удобного сбора мусора и улучшения экологической обстановки", — сообщили в администрации Светлогорска.

Запуск производства площадок в колониях позволяет региону быстрее обновлять инфраструктуру малых городов, используя имеющиеся трудовые ресурсы.