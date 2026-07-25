Новый отдел полиции в Якутии введут в эксплуатацию к третьему кварталу 2027 года

В Верхневилюйском районе Якутии строят новый отдел полиции. Объект может стать самым крупным районным подразделением МВД в сельской местности республики. Сейчас здание готово на 58%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сотрудник полиции с планшетом

Глава региона Айсен Николаев посетил стройплощадку, чтобы проверить темпы работ. По его словам, объект сдадут к концу третьего квартала следующего года.

Показатель Данные Текущая готовность 58% Срок ввода в эксплуатацию III квартал 2027 года Ресурсы на площадке 65 человек, 7 единиц техники

Помимо основного административного корпуса, комплекс включает дополнительные объекты: тир со спортивным залом для сотрудников, гараж и вольеры для подготовки служебных собак.

На текущий момент строители закончили вертикальную планировку участка, залили фундаменты и смонтировали блочно-модульную котельную. Сейчас рабочие возводят стены основного здания и инфраструктурные объекты.

"Новое здание районного отдела полиции будет соответствовать всем современным требованиям. Уверен, что к концу третьего квартала следующего года объект будет обязательно введен в эксплуатацию", — сказал Айсен Николаев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова