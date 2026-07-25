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Городское управление ЖКХ Пензы обновит инфраструктуру переходов за 6,34 млн рублей

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензе обновят пешеходные переходы у девяти образовательных учреждений. На дорогах возле школ и детских садов установят новые светофоры, светильники и дорожные знаки.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом
Улица Объект / Район
Вильямса Школа № 19 (Ахуны)
Колхозная Школа № 41 (Шуист)
Проходная Школа № 41 (Шуист)
Чапаева Школа № 66 (Шуист)
Московская Гимназия № 44 (Центр)
Попова Гимназия № 53 (Западная Поляна)
Проспект Строителей Гимназия № 13, детский сад № 129 (Арбеково)
Собинова Школа № 36 (Арбеково)
Парковая Школа № 43 (Маяк)

Заказчиком работ выступает городское управление ЖКХ. Общая сумма контракта составляет 6,34 млн рублей.

Подрядчик должен завершить монтаж оборудования до 15 сентября.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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