Городское управление ЖКХ Пензы обновит инфраструктуру переходов за 6,34 млн рублей

В Пензе обновят пешеходные переходы у девяти образовательных учреждений. На дорогах возле школ и детских садов установят новые светофоры, светильники и дорожные знаки.
|Улица
|Объект / Район
|Вильямса
|Школа № 19 (Ахуны)
|Колхозная
|Школа № 41 (Шуист)
|Проходная
|Школа № 41 (Шуист)
|Чапаева
|Школа № 66 (Шуист)
|Московская
|Гимназия № 44 (Центр)
|Попова
|Гимназия № 53 (Западная Поляна)
|Проспект Строителей
|Гимназия № 13, детский сад № 129 (Арбеково)
|Собинова
|Школа № 36 (Арбеково)
|Парковая
|Школа № 43 (Маяк)
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