Городское управление ЖКХ Пензы обновит инфраструктуру переходов за 6,34 млн рублей

В Пензе обновят пешеходные переходы у девяти образовательных учреждений. На дорогах возле школ и детских садов установят новые светофоры, светильники и дорожные знаки.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с пешеходным переходом

Улица Объект / Район Вильямса Школа № 19 (Ахуны) Колхозная Школа № 41 (Шуист) Проходная Школа № 41 (Шуист) Чапаева Школа № 66 (Шуист) Московская Гимназия № 44 (Центр) Попова Гимназия № 53 (Западная Поляна) Проспект Строителей Гимназия № 13, детский сад № 129 (Арбеково) Собинова Школа № 36 (Арбеково) Парковая Школа № 43 (Маяк)

Заказчиком работ выступает городское управление ЖКХ. Общая сумма контракта составляет 6,34 млн рублей.

Подрядчик должен завершить монтаж оборудования до 15 сентября.