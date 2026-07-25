Комиссия по делам несовершеннолетних в Саратове проводит беседы о безопасности на воде

Мэр Саратова Игорь Молчанов проверил систему безопасности на городских пляжах. Одной из ключевых точек объезда стал пляж "Покорителей Волги", где глава города оценил работу спасательных служб и полиции.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены Осенний лес и озеро

На объекте работают три вышки со спасателями, а катер патрулирует акваторию каждые два часа. С помощью громкоговорителя посетителей предупреждают о правилах поведения на воде.

"Совместно с органами внутренних дел мы проводим рейды вдоль побережья — от Усть-Курдюма до Заводского района. Ищем тех, кто купается в необорудованных местах. Нарушителей привлекают к административной ответственности", — сообщил Игорь Молчанов.

Безопасность детей

Особое внимание мэр уделил защите несовершеннолетних. Сейчас комиссия по делам несовершеннолетних ежедневно раздает тематические памятки и проводит беседы с детьми и их родителями. Игорь Молчанов потребовал усилить этот контроль, подчеркнув, что несчастные случаи с детьми недопустимы даже на оборудованных пляжах.

Начальнику управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций поручили обеспечить максимальную бдительность спасателей, чтобы помощь оказывалась незамедлительно при любом сигнале тревоги.