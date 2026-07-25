Мэр Саратова Игорь Молчанов проверил систему безопасности на городских пляжах. Одной из ключевых точек объезда стал пляж "Покорителей Волги", где глава города оценил работу спасательных служб и полиции.
На объекте работают три вышки со спасателями, а катер патрулирует акваторию каждые два часа. С помощью громкоговорителя посетителей предупреждают о правилах поведения на воде.
"Совместно с органами внутренних дел мы проводим рейды вдоль побережья — от Усть-Курдюма до Заводского района. Ищем тех, кто купается в необорудованных местах. Нарушителей привлекают к административной ответственности", — сообщил Игорь Молчанов.
Особое внимание мэр уделил защите несовершеннолетних. Сейчас комиссия по делам несовершеннолетних ежедневно раздает тематические памятки и проводит беседы с детьми и их родителями. Игорь Молчанов потребовал усилить этот контроль, подчеркнув, что несчастные случаи с детьми недопустимы даже на оборудованных пляжах.
Начальнику управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций поручили обеспечить максимальную бдительность спасателей, чтобы помощь оказывалась незамедлительно при любом сигнале тревоги.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.