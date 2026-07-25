Топливный рынок Кировской области стабилизировался к утру 25 июля. Ажиотажный спрос на бензин спал, очереди на автозаправочных станциях сократились, а поставки горючего возобновились в регулярном режиме.
По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, полный ассортимент топлива — АИ-92, АИ-95 и дизель — доступен на 11 заправках сети "Движение" и 9 станциях "ЛУКОЙЛ". Аналогичная ситуация зафиксирована на всех шести объектах сети "Киров-Нефть"/IRBIS. Порядок на АЗС контролируют сотрудники профильных служб.
|Оператор АЗС
|Статус наличия топлива
|"Движение" (Киров)
|Весь ассортимент на 11 станциях
|"ЛУКОЙЛ"
|Весь ассортимент на 9 станциях
|"Киров-Нефть"/IRBIS
|Все виды топлива на 6 станциях
Для предотвращения новых заторов на заправках сохраняется график "номерных дней". Автомобилисты с нечетной первой цифрой госномера заправляются в нечетные дни, с четной — в четные. Порядок соблюдения этого правила обеспечивают сотрудники Росгвардии.
"Накануне "Движение" отгрузило 10,4 тонны АИ-92 в Оричевский район. Сегодня запланирована поставка 43,5 тонны АИ-92 и 4,7 тонны АИ-95 в Киров, Кирово-Чепецк, а также в Куменский, Кикнурский, Омутнинский и Верхнекамский районы", — сообщили в правительстве Кировской области.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.