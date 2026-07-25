Правительство Кировской области организовало поставки бензина в районы

Топливный рынок Кировской области стабилизировался к утру 25 июля. Ажиотажный спрос на бензин спал, очереди на автозаправочных станциях сократились, а поставки горючего возобновились в регулярном режиме.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, полный ассортимент топлива — АИ-92, АИ-95 и дизель — доступен на 11 заправках сети "Движение" и 9 станциях "ЛУКОЙЛ". Аналогичная ситуация зафиксирована на всех шести объектах сети "Киров-Нефть"/IRBIS. Порядок на АЗС контролируют сотрудники профильных служб.

Оператор АЗС Статус наличия топлива "Движение" (Киров) Весь ассортимент на 11 станциях "ЛУКОЙЛ" Весь ассортимент на 9 станциях "Киров-Нефть"/IRBIS Все виды топлива на 6 станциях

Для предотвращения новых заторов на заправках сохраняется график "номерных дней". Автомобилисты с нечетной первой цифрой госномера заправляются в нечетные дни, с четной — в четные. Порядок соблюдения этого правила обеспечивают сотрудники Росгвардии.

"Накануне "Движение" отгрузило 10,4 тонны АИ-92 в Оричевский район. Сегодня запланирована поставка 43,5 тонны АИ-92 и 4,7 тонны АИ-95 в Киров, Кирово-Чепецк, а также в Куменский, Кикнурский, Омутнинский и Верхнекамский районы", — сообщили в правительстве Кировской области.

Экспертная проверка:

Региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов