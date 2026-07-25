Жители Ростовской области увеличили спрос на прокат водного инвентаря

Жители Ростовской области массово пересаживаются на воду: спрос на аренду лодок, сапов и каяков за последний месяц подскочил на 95%.
Майский всплеск интереса к активному отдыху зафиксировали аналитики. Ростинцы всё чаще выбирают прокат спортивного инвентаря вместо покупки собственного оборудования. В годовом выражении спрос на водные приспособления вырос на 15%, но темпы майского роста оказались гораздо выше.
|Сфера активности
|Рост спроса
|Период сравнения
|Аренда плавсредств
|+95%
|за последний месяц
|Ремонт велосипедов и самокатов
|+33%
|май к апрелю
|Ремонт водного инвентаря
|+61%
|год к году
|Ремонт туристического снаряжения
|+9%
|май к апрелю
Параллельно с прокатом вырос спрос на сервис. В мастерских стали чаще чинить электросамокаты и велосипеды — количество заказов в мае увеличилось на треть по сравнению с апрелем. Также жители начали приводить в порядок туристическое снаряжение: починка палаток и спальных мешков прибавила 9%.
Особый всплеск зафиксировали в сегменте обслуживания водной техники. Ремонт сапбордов, каяков и байдарок вырос на 61% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что многие владельцы техники готовят свои плавсредства к сезону после зимнего хранения.
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