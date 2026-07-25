Жители Ростовской области увеличили спрос на прокат водного инвентаря

Жители Ростовской области массово пересаживаются на воду: спрос на аренду лодок, сапов и каяков за последний месяц подскочил на 95%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди в лодках на озере

Майский всплеск интереса к активному отдыху зафиксировали аналитики. Ростинцы всё чаще выбирают прокат спортивного инвентаря вместо покупки собственного оборудования. В годовом выражении спрос на водные приспособления вырос на 15%, но темпы майского роста оказались гораздо выше.

Сфера активности Рост спроса Период сравнения Аренда плавсредств +95% за последний месяц Ремонт велосипедов и самокатов +33% май к апрелю Ремонт водного инвентаря +61% год к году Ремонт туристического снаряжения +9% май к апрелю

Параллельно с прокатом вырос спрос на сервис. В мастерских стали чаще чинить электросамокаты и велосипеды — количество заказов в мае увеличилось на треть по сравнению с апрелем. Также жители начали приводить в порядок туристическое снаряжение: починка палаток и спальных мешков прибавила 9%.

Особый всплеск зафиксировали в сегменте обслуживания водной техники. Ремонт сапбордов, каяков и байдарок вырос на 61% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что многие владельцы техники готовят свои плавсредства к сезону после зимнего хранения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов