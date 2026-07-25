Восстановление лесов в Крыму может занять до пятнадцати лет

Восстановление лесных массивов в Крыму может занять до 15 лет. Такой срок требуется, чтобы высаженные деревья полностью покрыли территорию и превратились в полноценный лес, сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.
Процесс начинается не с посадок, а с оценки ущерба. Специалисты тратят на этот этап от одного до двух лет. Затем за дело принимаются профильные организации и лесопользователи, которые высаживают саженцы. После этого уход за молодыми деревьями переходит в ведение госучреждения "Крымлес".
"Засушливые условия климата полуострова и недостаток влаги значительно затрудняют приживаемость молодых деревьев", — пояснил Александр Березнев.
Для сельского хозяйства и экологии региона этот вопрос критичен: леса удерживают почву от эрозии, влияют на уровень грунтовых вод и создают тень, что важно в условиях крымской жары. Однако дефицит полива делает каждое новое дерево уязвимым в первые годы жизни.
|Этап восстановления
|Срок / Ответственный
|Оценка ущерба
|от 1 до 2 лет
|Высадка растений
|спецорганизации, лесопользователи
|Уход и обслуживание
|ГУ "Крымлес"
|Полное покрытие территории лесом
|до 15 лет
Главным препятствием остается климат. Без системного орошения молодые саженцы часто гибнут от засухи, прежде чем успевают развить корневую систему. Это превращает лесовосстановление в длительную борьбу с нехваткой воды.
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