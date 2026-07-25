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Восстановление лесов в Крыму может занять до пятнадцати лет

Россия » Юг » Симферополь

Восстановление лесных массивов в Крыму может занять до 15 лет. Такой срок требуется, чтобы высаженные деревья полностью покрыли территорию и превратились в полноценный лес, сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.

Внедорожник в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Внедорожник в лесу

Процесс начинается не с посадок, а с оценки ущерба. Специалисты тратят на этот этап от одного до двух лет. Затем за дело принимаются профильные организации и лесопользователи, которые высаживают саженцы. После этого уход за молодыми деревьями переходит в ведение госучреждения "Крымлес".

"Засушливые условия климата полуострова и недостаток влаги значительно затрудняют приживаемость молодых деревьев", — пояснил Александр Березнев.

Для сельского хозяйства и экологии региона этот вопрос критичен: леса удерживают почву от эрозии, влияют на уровень грунтовых вод и создают тень, что важно в условиях крымской жары. Однако дефицит полива делает каждое новое дерево уязвимым в первые годы жизни.

Этап восстановления Срок / Ответственный
Оценка ущерба от 1 до 2 лет
Высадка растений спецорганизации, лесопользователи
Уход и обслуживание ГУ "Крымлес"
Полное покрытие территории лесом до 15 лет

Почему деревья в Крыму приживаются плохо

Главным препятствием остается климат. Без системного орошения молодые саженцы часто гибнут от засухи, прежде чем успевают развить корневую систему. Это превращает лесовосстановление в длительную борьбу с нехваткой воды.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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