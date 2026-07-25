Рабочие восстанавливают мост через реку Ухту на подъезде к Яреге. Сейчас объект готов на 17%. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с поддержкой партии "Единая Россия", сообщает Минтранс Коми.
Подрядчик АО "АВТОДОРМОСТ" сейчас работает на правой стороне сооружения. Строители разобрали старое дорожное полотно, демонтировали перила и ограждения. Сейчас специалисты восстанавливают опоры и поднимают балки для переустройства подферменников.
Процесс идет на нескольких участках одновременно: на втором пролете омоноличивают балки, а на шестом заливают подферменники и опускают конструкции. Для водителей и жителей региона это означает долгосрочный ремонт — по контракту работы должны закончить до 30 октября 2027 года.
"Вопрос улучшения транспортной доступности и качества дорожной сети находится на личном контроле", — сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.
Мост через Ухту — часть масштабного обновления инфраструктуры республики. В 2026 году в регионе планируют провести следующие работы:
|Объект
|Объем работ
|Региональные автодороги
|Ремонт более 113 км
|Мосты
|Ремонт 7 объектов
|Тротуары
|Обустройство 13,2 км
|Освещение
|Установка новых линий на 5,2 км
Развитие дорожной сети в северных районах напрямую влияет на логистику и связь между малыми населенными пунктами, особенно в периоды распутицы.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.