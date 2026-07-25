В 2026 году в Республике Коми отремонтируют более 113 км автодорог

Рабочие восстанавливают мост через реку Ухту на подъезде к Яреге. Сейчас объект готов на 17%. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с поддержкой партии "Единая Россия", сообщает Минтранс Коми.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобиль ZOTYE на дороге

Подрядчик АО "АВТОДОРМОСТ" сейчас работает на правой стороне сооружения. Строители разобрали старое дорожное полотно, демонтировали перила и ограждения. Сейчас специалисты восстанавливают опоры и поднимают балки для переустройства подферменников.

Процесс идет на нескольких участках одновременно: на втором пролете омоноличивают балки, а на шестом заливают подферменники и опускают конструкции. Для водителей и жителей региона это означает долгосрочный ремонт — по контракту работы должны закончить до 30 октября 2027 года.

"Вопрос улучшения транспортной доступности и качества дорожной сети находится на личном контроле", — сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Планы по развитию дорог в Коми

Мост через Ухту — часть масштабного обновления инфраструктуры республики. В 2026 году в регионе планируют провести следующие работы:

Объект Объем работ Региональные автодороги Ремонт более 113 км Мосты Ремонт 7 объектов Тротуары Обустройство 13,2 км Освещение Установка новых линий на 5,2 км

Развитие дорожной сети в северных районах напрямую влияет на логистику и связь между малыми населенными пунктами, особенно в периоды распутицы.

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