В Дагестане ожидается рост цен на бензин и снижение стоимости газа

Цены на бензин и дизельное топливо в Дагестане вырастут в ближайшие две недели. Об этом предупреждает Дагестанская топливная ассоциация.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

По прогнозам профильного объединения, стоимость литра АИ-92 и АИ-95 увеличится на 1-3%. Незначительный рост затронет и дизельное топливо. В то же время стоимость газа на заправочных станциях может снизиться.

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Причиной нестабильности цен стали колебания котировок на бирже нефтепродуктов. Из-за этого ассоциация рекомендует владельцам АЗС и АГЗС изменить стратегию закупок: не забивать резервуары большими партиями, а приобретать топливо небольшими объемами под текущий спрос.

Эксперты советуют предпринимателям ежедневно отслеживать ход биржевых торгов, чтобы оперативно реагировать на изменение стоимости сырья.

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