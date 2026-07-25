В Дагестане ожидается рост цен на бензин и снижение стоимости газа

Цены на бензин и дизельное топливо в Дагестане вырастут в ближайшие две недели. Об этом предупреждает Дагестанская топливная ассоциация.
По прогнозам профильного объединения, стоимость литра АИ-92 и АИ-95 увеличится на 1-3%. Незначительный рост затронет и дизельное топливо. В то же время стоимость газа на заправочных станциях может снизиться.
|Вид топлива
|Прогноз изменения цены
|Бензин АИ-92, АИ-95
|Рост на 1-3%
|Дизельное топливо
|Незначительный рост
|Газ
|Вероятное снижение
Причиной нестабильности цен стали колебания котировок на бирже нефтепродуктов. Из-за этого ассоциация рекомендует владельцам АЗС и АГЗС изменить стратегию закупок: не забивать резервуары большими партиями, а приобретать топливо небольшими объемами под текущий спрос.
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