В Вологодской области прошёл всероссийский мотофестиваль ко Дню Крещения Руси

В Вологодской области стартовали мероприятия в рамках проекта "Лето Русского Севера". Главным событием стал всероссийский мотофестиваль, приуроченный к Дню Крещения Руси. В открытии приняли участие губернатор региона Георгий Филимонов и основатель мотоклуба "Ночные Волки" Александр Залдастанов (Хирург).
"Сердечно рад открыть наш легендарный мотофестиваль в преддверии великого праздника — Дня Крещения Руси. Именно сегодня здесь наше с вами мотобратство возглавляет Александр Сергеевич Залдастанов, больше известный как "Хирург". Это не только лидер и основатель мотодвижения в России, но и тот человек, который переосмыслил западные лекала, и мы получили качественно новые прочтения этой культуры. Это культура света, добра, победы, промыслительно светлая, добрая сила и энергия русского народа и русского мира", — сказал Георгий Филимонов.
В Кириллове байкеры впервые представили авторское шоу "Мы вращаем Землю". Центральным элементом стал мотошар на платформе тягача "Мэд МаксВолк". Для горожан и туристов организовали выставку "Культура моторов", где выставили ретро-автомобили и современные мотоциклы. Музыкальную программу обеспечили рок-группы "Продон", "Оливер бэнд" и "Культпросвет".
На Кремлевской площади у памятника Ивану Грозному показали эпизод программы "Вальс Победы", в котором приняли участие ветераны СВО. Для постановки из Москвы привезли передвижной фонтан и статую Воина-Освободителя.
В кинотеатре "Ленком" в 21:00 покажут фильм "Русский Реактор", снятый Александром Залдастановым по мотивам одноименного байк-шоу. Сеанс бесплатный, возрастное ограничение — 12+.
Фестиваль стал финальной точкой всероссийского мотопробега "Москва — Вологда — Кириллов — Ферапонтово". Путь прошли более 200 мотоциклистов со всей страны. Маршрут повторяет исторический путь преподобных Кирилла и Ферапонта, основавших одноименные монастыри.
|Локация
|Основные мероприятия
|Кириллов
|Шоу "Мы вращаем Землю", выставка "Культура моторов", рок-концерты
|Вологда
|"Вальс Победы" на Кремлевской площади, показ фильма "Русский Реактор"
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