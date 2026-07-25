Модульная школа строится в селении Новый Цилитль после паводка

В селении Новый Цилитль строят новую модульную школу. Прежнее здание учебного заведения разрушило весеннее наводнение.
На площадке уже забили сваи, проложили инженерные сети и привезли стройматериалы. Помимо классов, для учеников оборудуют спортивную зону: футбольное поле, волейбольную площадку и беговую дорожку.
Общая площадь благоустройства территории составит 7 тыс. квадратных метров.
|Параметр
|Значение/Состав
|Тип здания
|Модульная школа
|Спортивная инфраструктура
|Футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка
|Площадь благоустройства
|7 000 кв. м
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