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Модульная школа строится в селении Новый Цилитль после паводка

Россия » Юг » Махачкала

В селении Новый Цилитль строят новую модульную школу. Прежнее здание учебного заведения разрушило весеннее наводнение.

Детский сад
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Детский сад

На площадке уже забили сваи, проложили инженерные сети и привезли стройматериалы. Помимо классов, для учеников оборудуют спортивную зону: футбольное поле, волейбольную площадку и беговую дорожку.

Общая площадь благоустройства территории составит 7 тыс. квадратных метров.

Параметр Значение/Состав
Тип здания Модульная школа
Спортивная инфраструктура Футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка
Площадь благоустройства 7 000 кв. м
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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