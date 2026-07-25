Модульная школа строится в селении Новый Цилитль после паводка

В селении Новый Цилитль строят новую модульную школу. Прежнее здание учебного заведения разрушило весеннее наводнение.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Детский сад

На площадке уже забили сваи, проложили инженерные сети и привезли стройматериалы. Помимо классов, для учеников оборудуют спортивную зону: футбольное поле, волейбольную площадку и беговую дорожку.

Общая площадь благоустройства территории составит 7 тыс. квадратных метров.

Параметр Значение/Состав Тип здания Модульная школа Спортивная инфраструктура Футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка Площадь благоустройства 7 000 кв. м