Власти Нижегородской области закупили ботокс для реабилитации пациентов после инсультов

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров России по объему государственных закупок ботулотоксина. С начала 2026 года регион потратил на препарат 95 млн рублей, что в два с половиной раза больше показателей прошлого года.
Согласно данным агентства "Курсор", которые приводит главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, в больницы области поставили 8,9 тысячи флаконов. Рост поставок составил 146% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|Показатель
|Значение (с нач. 2026 г.)
|Сумма затрат
|95 млн рублей
|Объем поставок
|8,9 тыс. флаконов
|Место в рейтинге РФ
|4-е место
Речь идет о терапевтическом использовании препарата, а не о косметологии. В медицине ботулотоксин применяют для реабилитации людей после инсультов, тяжелых травм и хирургических вмешательств.
"Ботулотоксины активно применяются для лечения мигрени, кривошеи, последствий тяжелых неврологических состояний, а также для снятия напряжения в области рубцовой ткани и улучшения ее качества", — пояснила пластический хирург Надежда Рождественская.
Специалист связывает рост закупок с развитием региональной медицины, в частности неврологии и реконструктивной хирургии. Доступ к препаратам позволяет врачам быстрее возвращать пациентов к нормальной жизни после тяжелых заболеваний.
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