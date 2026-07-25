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Власти Нижегородской области закупили ботокс для реабилитации пациентов после инсультов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров России по объему государственных закупок ботулотоксина. С начала 2026 года регион потратил на препарат 95 млн рублей, что в два с половиной раза больше показателей прошлого года.

Визит к врачу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Визит к врачу

Согласно данным агентства "Курсор", которые приводит главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, в больницы области поставили 8,9 тысячи флаконов. Рост поставок составил 146% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель Значение (с нач. 2026 г.)
Сумма затрат 95 млн рублей
Объем поставок 8,9 тыс. флаконов
Место в рейтинге РФ 4-е место

Речь идет о терапевтическом использовании препарата, а не о косметологии. В медицине ботулотоксин применяют для реабилитации людей после инсультов, тяжелых травм и хирургических вмешательств.

"Ботулотоксины активно применяются для лечения мигрени, кривошеи, последствий тяжелых неврологических состояний, а также для снятия напряжения в области рубцовой ткани и улучшения ее качества", — пояснила пластический хирург Надежда Рождественская.

Специалист связывает рост закупок с развитием региональной медицины, в частности неврологии и реконструктивной хирургии. Доступ к препаратам позволяет врачам быстрее возвращать пациентов к нормальной жизни после тяжелых заболеваний.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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