Роспотребнадзор подтвердил безопасность трех дополнительных точек для купания на Ставрополье

На Ставрополье расширили список пляжей и водоемов, где купаться безопасно. Краевой Роспотребнадзор добавил в перечень три новых объекта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляж у озера

Теперь отдохнуть у воды без риска для здоровья можно на следующих точках:

новотроицкое водохранилище (участки возле базы отдыха "Зеленый Мыс");

ручей Холодный в селе Пелагиада Шпаковского района;

пруд при центре "Колосок" в селе Донском Труновского муниципального округа.

Всего в крае подтвердили безопасность 34 водоемов. Ранее этот список насчитывал 31 объект.

Показатель Количество объектов Безопасные водоемы (текущий список) 34 Прирост за последний период 3