Роспотребнадзор подтвердил безопасность трех дополнительных точек для купания на Ставрополье

На Ставрополье расширили список пляжей и водоемов, где купаться безопасно. Краевой Роспотребнадзор добавил в перечень три новых объекта.
Теперь отдохнуть у воды без риска для здоровья можно на следующих точках:
Всего в крае подтвердили безопасность 34 водоемов. Ранее этот список насчитывал 31 объект.
|Показатель
|Количество объектов
|Безопасные водоемы (текущий список)
|34
|Прирост за последний период
|3
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