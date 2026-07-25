В Дагестане создали систему ускорения медпомощи для родственников участников СВО

В министерстве здравоохранения Дагестана назначили двух координаторов для работы с бойцами СВО и их родственниками. Помощники врио министра Алиомара Ахмедова возьмут на себя взаимодействие с семьями защитников, чтобы ускорить решение их проблем.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Встреча врачей в больнице

Решение приняли после встречи главы ведомства с Мехрибан Муслимовой — председателем регионального отделения "Комитета семей воинов Отечества" и организации "Сила матерей", а также с жёнами и вдовами участников спецоперации.

"Когда речь идёт о здоровье защитников Отечества и их близких, скорость принятия решений имеет такое же значение, как и качество медпомощи", — отметил Алиомар Ахмедов.

Основным требованием женщин стало сокращение сроков ожидания: от момента обращения в ведомство до получения конкретного решения. Министр поддержал эту инициативу, признав, что бюрократические задержки недопустимы при оказании помощи семьям военнослужащих.

В ходе встречи участницы поблагодарили медицинские организации республики за поддержку. Отдельно отметили работу коллектива РКБ №2, главврача Магомедсаламу Темирболатова и заведующую поликлиникой Узлипат Магомедову.

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