В Курской области в пятницу, 26 июля, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах возможны ливни с градом, хотя западные части региона останутся без существенных осадков.
Сильный ветер станет главной особенностью дня. Порывы во время гроз могут достигать 15-17 м/с, в остальное время северный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
|Показатель
|Значение
|Температура ночью
|11-16 °C
|Температура днем
|18-23 °C
|Максимальный порыв ветра
|до 17 м/с
Такая погода может осложнить работу фермеров в поле и создать помехи для водителей на трассах из-за плохой видимости во время ливней.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.