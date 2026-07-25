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Погода в Курской области создаст помехи для водителей и фермеров

Россия » Центр » Курск

В Курской области в пятницу, 26 июля, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах возможны ливни с градом, хотя западные части региона останутся без существенных осадков.

Затопленная улица в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в сельской местности

Сильный ветер станет главной особенностью дня. Порывы во время гроз могут достигать 15-17 м/с, в остальное время северный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Показатель Значение
Температура ночью 11-16 °C
Температура днем 18-23 °C
Максимальный порыв ветра до 17 м/с

Такая погода может осложнить работу фермеров в поле и создать помехи для водителей на трассах из-за плохой видимости во время ливней.

Экспертная проверка:
климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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