Минздрав Мурманской области внедряет образовательные программы для борьбы с ожирением

В Мурманской области число детей с ожирением снижается. Согласно данным регионального Минздрава, этот показатель идет вразрез с общероссийской тенденцией.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Измерение талии при риске инсулинорезистентности

За 2025 год количество случаев заболевания сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. По результатам мониторинга за первое полугодие 2026 года зафиксировано чуть более 2000 случаев.

"Это говорит о том, что профилактические меры в регионе начинают давать результат", — сообщили в Минздраве Мурманской области.

Для борьбы с проблемой врачи и педагоги внедряют образовательные программы в школах. Основной упор делают на контроль за качеством детского питания и повышение физической активности подростков.

Экспертная проверка:

эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова