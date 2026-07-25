В Мурманской области число детей с ожирением снижается. Согласно данным регионального Минздрава, этот показатель идет вразрез с общероссийской тенденцией.
За 2025 год количество случаев заболевания сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. По результатам мониторинга за первое полугодие 2026 года зафиксировано чуть более 2000 случаев.
"Это говорит о том, что профилактические меры в регионе начинают давать результат", — сообщили в Минздраве Мурманской области.
Для борьбы с проблемой врачи и педагоги внедряют образовательные программы в школах. Основной упор делают на контроль за качеством детского питания и повышение физической активности подростков.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.