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Минздрав Мурманской области внедряет образовательные программы для борьбы с ожирением

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Мурманской области число детей с ожирением снижается. Согласно данным регионального Минздрава, этот показатель идет вразрез с общероссийской тенденцией.

Измерение талии при риске инсулинорезистентности
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Измерение талии при риске инсулинорезистентности

За 2025 год количество случаев заболевания сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. По результатам мониторинга за первое полугодие 2026 года зафиксировано чуть более 2000 случаев.

"Это говорит о том, что профилактические меры в регионе начинают давать результат", — сообщили в Минздраве Мурманской области.

Для борьбы с проблемой врачи и педагоги внедряют образовательные программы в школах. Основной упор делают на контроль за качеством детского питания и повышение физической активности подростков.

Экспертная проверка:
эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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