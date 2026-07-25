Специалисты Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проверяют безопасность воды после паводка

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Башкортостан отобрали пробы воды в населенных пунктах, пострадавших от разлива реки Сарс. В деревнях Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково вода уже сошла, теперь основные усилия направлены на санитарную обработку территорий и предотвращение эпидемий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробы воды

До получения результатов лабораторных исследований администрация района ограничила использование местных источников воды. Жителям рекомендовали использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. Брать воду из затопленных колодцев и родников запрещено. Использовать личные скважины можно будет только после подтверждения их безопасности анализами.

"Когда вода окончательно уйдет, нужно продезинфицировать дома и дворы, а также обязательно потравить грызунов, так как они могут разносить заразу", — сообщили в администрации района.

На данный момент в пострадавших деревнях работают волонтеры. Из Уфы привезли гуманитарную помощь: питьевую воду, продукты питания и бытовые товары.

Меры безопасности Рекомендации Питьевой режим Только магазинная или кипяченая вода Запрещенные источники Залитые колодцы и родники Санитарная обработка Дезинфекция дворов и борьба с грызунами

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать воду из частной скважины?

Только после получения положительных результатов лабораторного анализа.

Почему важно уничтожать грызунов после паводка?

Грызуны могут стать переносчиками инфекций, которые активизируются в условиях сырости и загрязнения почвы после разлива реки.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова