Специалисты Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проверяют безопасность воды после паводка

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Башкортостан отобрали пробы воды в населенных пунктах, пострадавших от разлива реки Сарс. В деревнях Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково вода уже сошла, теперь основные усилия направлены на санитарную обработку территорий и предотвращение эпидемий.
До получения результатов лабораторных исследований администрация района ограничила использование местных источников воды. Жителям рекомендовали использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. Брать воду из затопленных колодцев и родников запрещено. Использовать личные скважины можно будет только после подтверждения их безопасности анализами.
"Когда вода окончательно уйдет, нужно продезинфицировать дома и дворы, а также обязательно потравить грызунов, так как они могут разносить заразу", — сообщили в администрации района.
На данный момент в пострадавших деревнях работают волонтеры. Из Уфы привезли гуманитарную помощь: питьевую воду, продукты питания и бытовые товары.
|Меры безопасности
|Рекомендации
|Питьевой режим
|Только магазинная или кипяченая вода
|Запрещенные источники
|Залитые колодцы и родники
|Санитарная обработка
|Дезинфекция дворов и борьба с грызунами
Только после получения положительных результатов лабораторного анализа.
Грызуны могут стать переносчиками инфекций, которые активизируются в условиях сырости и загрязнения почвы после разлива реки.
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