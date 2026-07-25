В Ульяновской школе стартовал первый капитальный ремонт здания 1956 года

В одной из школ региона стартовал капитальный ремонт здания 1956 года постройки, которое за десятилетия эксплуатации ни разу не обновлялось. Сейчас рабочие демонтируют отделку в столовой и готовят стены к штукатурке и укладке плитки. Следующим этапом станет полная замена окон на современные энергоэффективные стеклопакеты.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Классная комната

Во время визита на объект губернатор Алексей Русских оценил ход строительных работ и обратил внимание на достижения школьной секции легкой атлетики под руководством Михаила Симонова. Воспитанники тренера систематически занимают призовые места на соревнованиях.

"Проработать варианты модернизации спортивной инфраструктуры школы", — поручил губернатор Алексей Русских.

Глава региона подчеркнул, что поддержка юных спортсменов и их наставника продолжится параллельно с обновлением материальной базы учебного заведения.