В одной из школ региона стартовал капитальный ремонт здания 1956 года постройки, которое за десятилетия эксплуатации ни разу не обновлялось. Сейчас рабочие демонтируют отделку в столовой и готовят стены к штукатурке и укладке плитки. Следующим этапом станет полная замена окон на современные энергоэффективные стеклопакеты.
Во время визита на объект губернатор Алексей Русских оценил ход строительных работ и обратил внимание на достижения школьной секции легкой атлетики под руководством Михаила Симонова. Воспитанники тренера систематически занимают призовые места на соревнованиях.
"Проработать варианты модернизации спортивной инфраструктуры школы", — поручил губернатор Алексей Русских.
Глава региона подчеркнул, что поддержка юных спортсменов и их наставника продолжится параллельно с обновлением материальной базы учебного заведения.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.