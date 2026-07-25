Росводресурсы утилизировали 26 тонн рыбы для защиты экосистемы Азовского моря

В акватории Азовского моря, включая Керченский пролив и Таганрогский залив, с начала года фиксируют замор рыбы.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Стая мелких серебристых рыб плавает в чистой воде у поверхности

По данным Росводресурсов, специалисты следят за состоянием водоема из-за сложной гидрологической обстановки. Чтобы защитить экосистему, с начала июля из воды извлекли и утилизировали более 26 тонн погибшей рыбы.

Ученые Южного филиала ВНИРО замеряют уровень кислорода в воде каждые пять дней. Эти данные помогут определить, когда закончится период замора.

Результаты мониторинга станут основанием для решения о том, когда можно будет снять ограничения на промышленный вылов рыбы.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов