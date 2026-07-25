В акватории Азовского моря, включая Керченский пролив и Таганрогский залив, с начала года фиксируют замор рыбы.
По данным Росводресурсов, специалисты следят за состоянием водоема из-за сложной гидрологической обстановки. Чтобы защитить экосистему, с начала июля из воды извлекли и утилизировали более 26 тонн погибшей рыбы.
Ученые Южного филиала ВНИРО замеряют уровень кислорода в воде каждые пять дней. Эти данные помогут определить, когда закончится период замора.
Результаты мониторинга станут основанием для решения о том, когда можно будет снять ограничения на промышленный вылов рыбы.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.