Областная клиническая больница Омской области получила постоянного руководителя

Андрей Сухарев стал главным врачом Областной клинической больницы (ОКБ) Омской области. Сведения о смене руководителя появились в ЕГРЮЛ в пятницу, 24 июля 2026 года.

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Назначение согласовал губернатор Виталий Хоценко. До этого Сухарев работал первым заместителем министра здравоохранения региона. Теперь его место в министерстве занял Илья Батухтин.

Новый главврач имеет статус заслуженного работника здравоохранения Омской области. Среди наград — почетная грамота Минздрава РФ, знак "Отличник здравоохранения" (регионального и федерального уровней), а также медаль МЧС РФ за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Кадровые перестановки в ОКБ начались в апреле 2026 года, когда больницу покинул Константин Полежаев, возглавлявший учреждение с 2002 года. Временно обязанности главного врача выполнял Игорь Сафонов.