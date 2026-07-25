Ветераны СВО смогут проходить медицинский осмотр вне общего графика

С 25 июля в России изменился порядок диспансеризации участников специальной военной операции. Новые правила, утвержденные Минздравом, ускоряют медицинское обследование бойцов и делают обязательной психологическую поддержку.
Теперь врачи должны организовать осмотр сразу после того, как боец вернулся в свой регион проживания. Это позволяет быстрее выявить проблемы со здоровьем и начать лечение, не дожидаясь стандартных очередей или плановых сроков.
Главным изменением на первом этапе обследования стала обязательная консультация медицинского психолога. Специалист теперь входит в перечень необходимых врачей, которых должен посетить ветеран СВО.
Новый порядок упрощает доступ к медицине для тех, кто по возрасту или другим общим критериям не должен проходить диспансеризацию в этом году. Такие ветераны теперь имеют право на внеочередной осмотр.
В этом случае врачи не будут использовать стандартный шаблон, а сформируют индивидуальный список исследований. При назначении анализов и процедур медики учтут данные предыдущих обследований и историю болезни пациента.
|Изменение
|Как это работает теперь
|Сроки начала
|Сразу после возвращения в регион
|Обязательный этап
|Консультация медицинского психолога
|Доступ к обследованию
|Разрешено даже тем, кому диспансеризация в этом году не положена по возрасту
Ветераны СВО могут пройти обследование независимо от общего графика. Врачи составят список анализов и осмотров индивидуально, опираясь на вашу медицинскую карту.
Консультация психолога стала обязательной частью первого этапа, чтобы обеспечить комплексную оценку состояния здоровья бойца сразу после возвращения с задания.
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