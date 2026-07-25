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Ветераны СВО смогут проходить медицинский осмотр вне общего графика

Россия » Центр » Брянск

С 25 июля в России изменился порядок диспансеризации участников специальной военной операции. Новые правила, утвержденные Минздравом, ускоряют медицинское обследование бойцов и делают обязательной психологическую поддержку.

Медицинская процедура
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медицинская процедура

Теперь врачи должны организовать осмотр сразу после того, как боец вернулся в свой регион проживания. Это позволяет быстрее выявить проблемы со здоровьем и начать лечение, не дожидаясь стандартных очередей или плановых сроков.

Главным изменением на первом этапе обследования стала обязательная консультация медицинского психолога. Специалист теперь входит в перечень необходимых врачей, которых должен посетить ветеран СВО.

Особенности прохождения проверки

Новый порядок упрощает доступ к медицине для тех, кто по возрасту или другим общим критериям не должен проходить диспансеризацию в этом году. Такие ветераны теперь имеют право на внеочередной осмотр.

В этом случае врачи не будут использовать стандартный шаблон, а сформируют индивидуальный список исследований. При назначении анализов и процедур медики учтут данные предыдущих обследований и историю болезни пациента.

Изменение Как это работает теперь
Сроки начала Сразу после возвращения в регион
Обязательный этап Консультация медицинского психолога
Доступ к обследованию Разрешено даже тем, кому диспансеризация в этом году не положена по возрасту

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если я не должен проходить диспансеризацию в этом году?

Ветераны СВО могут пройти обследование независимо от общего графика. Врачи составят список анализов и осмотров индивидуально, опираясь на вашу медицинскую карту.

Зачем добавили психолога?

Консультация психолога стала обязательной частью первого этапа, чтобы обеспечить комплексную оценку состояния здоровья бойца сразу после возвращения с задания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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