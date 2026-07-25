В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия сильного ливня и шквалистого ветра. По данным городских властей, стихия повалила более 40 деревьев и крупных ветвей.
Сейчас в городе работают шесть расчетов Поисково-спасательной службы и восемь аварийных бригад районных администраций. К ним присоединились специалисты ресурсоснабжающих организаций, которые восстанавливают поврежденные сети. В ближайшее время на помощь выйдут спасатели ДПЧС Ростовской области.
Ситуация остается напряженной: жители города продолжают сообщать о завалах и поломках инфраструктуры. Горожан просят быть осторожными, так как сильный ветер и дожди продлятся до завтрашнего дня. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.
|Показатель
|Данные
|Поваленные деревья и ветки
|более 40 единиц
|Задействованные спасательные расчеты
|6 расчетов ПСС
|Аварийные бригады администраций
|8 бригад
"Неблагоприятная погода сохранится до завтрашнего дня", — предупредили синоптики.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.