Специалисты ресурсоснабжающих организаций восстанавливают сети в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия сильного ливня и шквалистого ветра. По данным городских властей, стихия повалила более 40 деревьев и крупных ветвей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лесной указатель к Лешинскому пруду и озеру Типто-Кюс

Сейчас в городе работают шесть расчетов Поисково-спасательной службы и восемь аварийных бригад районных администраций. К ним присоединились специалисты ресурсоснабжающих организаций, которые восстанавливают поврежденные сети. В ближайшее время на помощь выйдут спасатели ДПЧС Ростовской области.

Ситуация остается напряженной: жители города продолжают сообщать о завалах и поломках инфраструктуры. Горожан просят быть осторожными, так как сильный ветер и дожди продлятся до завтрашнего дня. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Показатель Данные Поваленные деревья и ветки более 40 единиц Задействованные спасательные расчеты 6 расчетов ПСС Аварийные бригады администраций 8 бригад

"Неблагоприятная погода сохранится до завтрашнего дня", — предупредили синоптики.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова