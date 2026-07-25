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Специалисты ресурсоснабжающих организаций восстанавливают сети в Ростове-на-Дону

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия сильного ливня и шквалистого ветра. По данным городских властей, стихия повалила более 40 деревьев и крупных ветвей.

Лесной указатель к Лешинскому пруду и озеру Типто-Кюс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лесной указатель к Лешинскому пруду и озеру Типто-Кюс

Сейчас в городе работают шесть расчетов Поисково-спасательной службы и восемь аварийных бригад районных администраций. К ним присоединились специалисты ресурсоснабжающих организаций, которые восстанавливают поврежденные сети. В ближайшее время на помощь выйдут спасатели ДПЧС Ростовской области.

Ситуация остается напряженной: жители города продолжают сообщать о завалах и поломках инфраструктуры. Горожан просят быть осторожными, так как сильный ветер и дожди продлятся до завтрашнего дня. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Показатель Данные
Поваленные деревья и ветки более 40 единиц
Задействованные спасательные расчеты 6 расчетов ПСС
Аварийные бригады администраций 8 бригад

"Неблагоприятная погода сохранится до завтрашнего дня", — предупредили синоптики.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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