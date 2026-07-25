Ливень в Барнауле вызвал затопление улиц и повреждение строительного крана

Ливневый шторм с градом и сильным ветром затронул Барнаул и Краснощековский район Алтайского края. Стихия привела к подтоплениям городских улиц, повреждению жилых домов и инфраструктуры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городской пейзаж в дождь

Последствия бури в Барнауле

В столице региона ливни ограничили видимость на дорогах почти до нуля. В ряде кварталов вода заполнила проезжую часть, что затруднило движение транспорта.

Ветер повалил деревья и привел к наклону строительного крана на одной из площадок. Также зафиксированы локальные затопления в жилом секторе: вода проникла в подъезд многоэтажного дома.

Разрушения в Краснощековском районе

В Краснощековом районе ветер нанес серьезный ущерб общественным пространствам и жилому фонду. В райцентре поврежден центральный парк, а в окрестных селах зафиксированы случаи сноса кровель и обрывов линий электропередач.

К ликвидации последствий привлекли оперативную группу и аэромобильную группировку МЧС России по Алтайскому краю вместе со специалистами регионального Управления ГОЧС и ПБ. На текущий момент работы по восстановлению инфраструктуры в районе завершены.

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Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова