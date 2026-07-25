Сыктывкар примет восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут 19 и 20 февраля 2027 года на стадионе имени Раисы Сметаниной.
Программа турнира разделена на два дня. 19 февраля спортсмены сразятся в спринтах классическим стилем, а 20 февраля пройдут раздельные гонки свободным стилем: женщины пробегут 5 км, мужчины — 10 км.
|Город
|Дата проведения
|Вершина Теи
|26-29 ноября
|Тюмень
|5-6 декабря
|Чусовой
|10-13 декабря
|Ижевск
|19-22 декабря
|Красногорск
|26-27 декабря
|Казань
|14-17 января
|Кирово-Чепецк
|22-24 января
|Сыктывкар
|19-20 февраля
|Апатиты и Кировск
|27 марта — 4 апреля
Для жителей Республики Коми проведение этапа в Сыктывкаре означает приток туристов и болельщиков, а также возможность увидеть ведущих лыжников страны на домашнем стадионе. Расписание чемпионата России опубликуют позже.
Ранее Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских атлетов в международных турнирах.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.