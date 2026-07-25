Сыктывкар примет соревнования по лыжным гонкам в составе Кубка России 2027 года

Сыктывкар примет восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут 19 и 20 февраля 2027 года на стадионе имени Раисы Сметаниной.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лыжная гонка в зимнем лесу

Программа турнира разделена на два дня. 19 февраля спортсмены сразятся в спринтах классическим стилем, а 20 февраля пройдут раздельные гонки свободным стилем: женщины пробегут 5 км, мужчины — 10 км.

Город Дата проведения Вершина Теи 26-29 ноября Тюмень 5-6 декабря Чусовой 10-13 декабря Ижевск 19-22 декабря Красногорск 26-27 декабря Казань 14-17 января Кирово-Чепецк 22-24 января Сыктывкар 19-20 февраля Апатиты и Кировск 27 марта — 4 апреля

Для жителей Республики Коми проведение этапа в Сыктывкаре означает приток туристов и болельщиков, а также возможность увидеть ведущих лыжников страны на домашнем стадионе. Расписание чемпионата России опубликуют позже.

Ранее Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских атлетов в международных турнирах.