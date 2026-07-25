Врио Главы Дагестана Фёдор Щукин посетил сёла Сивух, Адильотар и Новый Цилитль Хасавюртовского района. Регион сильнее всего пострадал от весенних паводков. Сопровождали руководителя республики прокурор Денис Авдеев и глава следственного управления СК РФ по РД Александр Супрун. В делегация проверила, как расчищают русло реки Акташ, и встретилась с жителями и подрядными организациями.
Глава района Багаутдин Мамаев доложил о результатах ликвидации последствий стихии. По данным комиссии, паводки нанесли серьёзный ущерб жилому сектору и сельскому хозяйству.
|Показатель
|Значение
|Выплаты пострадавшим (человек)
|6 957
|Общая сумма компенсаций
|341 млн рублей
|Разрушенные дома
|220
|Повреждённые дома
|197
|Повреждённые сельхозугодья
|1 912 га
Люди, которые полностью лишились жилья, сейчас живут в благоустроенных квартирах. Эти ресурсы привлекли из внебюджетных источников.
Фёдор Щукин заявил, что первичный этап ликвидации последствий завершён. Теперь главная цель — помочь людям до начала холодов.
"Сейчас задача — максимально быстро возместить ущерб жителям и устранить причины возможных повторных происшествий. Скоро наступит холодный период, жителям необходимо заселиться в теплые дома. Поэтому действовать надо быстро", — сообщил врио главы республики.
Руководитель региона потребовал обеспечить прозрачность всех финансовых потоков. Он подчеркнул: деньги на берегоукрепление и выплаты должны дойти до адресатов без потерь. Присутствие прокурора и следователя в поездке объяснили стремлением быстро решать юридические вопросы, чтобы ускорить восстановление жилья и инфраструктуры.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.