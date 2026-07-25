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В Хасавюртовском районе Дагестана выплатили компенсации 6 957 пострадавшим от паводков

Россия » Юг » Махачкала

Врио Главы Дагестана Фёдор Щукин посетил сёла Сивух, Адильотар и Новый Цилитль Хасавюртовского района. Регион сильнее всего пострадал от весенних паводков. Сопровождали руководителя республики прокурор Денис Авдеев и глава следственного управления СК РФ по РД Александр Супрун. В делегация проверила, как расчищают русло реки Акташ, и встретилась с жителями и подрядными организациями.

Горная деревня после наводнения
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горная деревня после наводнения

Итоги восстановительных работ

Глава района Багаутдин Мамаев доложил о результатах ликвидации последствий стихии. По данным комиссии, паводки нанесли серьёзный ущерб жилому сектору и сельскому хозяйству.

Показатель Значение
Выплаты пострадавшим (человек) 6 957
Общая сумма компенсаций 341 млн рублей
Разрушенные дома 220
Повреждённые дома 197
Повреждённые сельхозугодья 1 912 га

Люди, которые полностью лишились жилья, сейчас живут в благоустроенных квартирах. Эти ресурсы привлекли из внебюджетных источников.

Приоритеты и контроль расходов

Фёдор Щукин заявил, что первичный этап ликвидации последствий завершён. Теперь главная цель — помочь людям до начала холодов.

"Сейчас задача — максимально быстро возместить ущерб жителям и устранить причины возможных повторных происшествий. Скоро наступит холодный период, жителям необходимо заселиться в теплые дома. Поэтому действовать надо быстро", — сообщил врио главы республики.

Руководитель региона потребовал обеспечить прозрачность всех финансовых потоков. Он подчеркнул: деньги на берегоукрепление и выплаты должны дойти до адресатов без потерь. Присутствие прокурора и следователя в поездке объяснили стремлением быстро решать юридические вопросы, чтобы ускорить восстановление жилья и инфраструктуры.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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