Жители Дагестана всё чаще обращаются в правоохранительные органы с жалобами на последствия неудачных пластических операций и косметологических процедур. Рост числа таких случаев связали со стремительным развитием индустрии красоты в республике, где стремление к прибыли часто перевешивает соблюдение закона.
О проблеме рассказал руководитель следственного управления СК РФ по региону Александр Супрун. Он отметил, что спрос на эстетическую медицину растет ежегодно, но не все клиники работают в правовом поле.
Следователи выделили пять основных нарушений, которые чаще всего встречаются при проверках частных центров и кабинетов:
"Стремление получить услугу быстрее или дешевле нередко приводит к тяжким последствиям, исправить которые бывает невозможно", — предупредил Александр Супрун.
Глава регионального СКР призвал граждан внимательно проверять специалистов, прежде чем доверить им свое здоровье. Он подчеркнул, что ведомство будет жестко реагировать на случаи халатности врачей, если они привели к вреду для жизни и здоровья людей.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.