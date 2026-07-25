В Дагестане участились случаи вреда здоровью из-за неквалифицированных косметологов

Жители Дагестана всё чаще обращаются в правоохранительные органы с жалобами на последствия неудачных пластических операций и косметологических процедур. Рост числа таких случаев связали со стремительным развитием индустрии красоты в республике, где стремление к прибыли часто перевешивает соблюдение закона.

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О проблеме рассказал руководитель следственного управления СК РФ по региону Александр Супрун. Он отметил, что спрос на эстетическую медицину растет ежегодно, но не все клиники работают в правовом поле.

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Следователи выделили пять основных нарушений, которые чаще всего встречаются при проверках частных центров и кабинетов:

работа без государственной лицензии;

низкая квалификация сотрудников;

нарушение медицинских протоколов и регламентов;

применение контрафактных препаратов и изделий, не зарегистрированных в РФ;

несоблюдение санитарных и технических норм.

"Стремление получить услугу быстрее или дешевле нередко приводит к тяжким последствиям, исправить которые бывает невозможно", — предупредил Александр Супрун.

Глава регионального СКР призвал граждан внимательно проверять специалистов, прежде чем доверить им свое здоровье. Он подчеркнул, что ведомство будет жестко реагировать на случаи халатности врачей, если они привели к вреду для жизни и здоровья людей.

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