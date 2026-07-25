Специалисты обнаружили исторические русты при расчистке фасада здания в Петербурге

В Петербурге восстанавливают доходный дом Коровина и Гаврилова на Садовой улице, 22/2. Строительная готовность объекта превысила 70%. К этому моменту рабочие очистили поверхности, обновили штукатурку и отремонтировали кирпичную кладку.
В ходе расчистки фасада со стороны переулка Крылова реставраторы обнаружили исторические русты — декоративные накладки XIX века. Специалисты очистили их с помощью смывок и теперь восстанавливают облик здания таким, каким он был на рубеже XIX-XX веков.
Отдельное внимание уделили капителям на фасаде со стороны Садовой улицы. Из-за плохого состояния элементов архитекторы сняли шаблон с наиболее сохранившегося фрагмента и воссоздают остальные детали по этому образцу.
Здание возвели в конце XVIII века, а в 1847 году существенно перестроили. В начале XX столетия дом стал центром притяжения петербургской интеллигенции: здесь открылся ресторан Первого Петербургского товарищества официантов. Заведение удивляло современников техническим оснащением — в нем впервые установили кофемашины и электрическую вентиляцию, а заказать столик можно было по телефону.
Постоянными гостями ресторана были поэты Серебряного века и представители творческой элиты города. В 1931 году заведение переименовали в "Метрополь".
Сейчас мастера завершают восстановление архитектурных элементов и профилированного карниза. Все работы планируют закончить к 2026 году.
"Специалисты ведут очень сложную и кропотливую работу, чтобы воссоздать исчезнувшие детали", — отметил губернатор Александр Беглов.
Объект входит в общую программу реставрации домов-памятников, расположенных на Невском проспекте и прилегающих к нему улицах.
|Этап работ
|Статус
|Расчистка поверхностей и кирпичная кладка
|Завершено
|Обновление штукатурного слоя
|Завершено
|Восстановление карниза и декоративных элементов
|В процессе (готовность >70%)
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