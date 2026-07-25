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Специалисты обнаружили исторические русты при расчистке фасада здания в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге восстанавливают доходный дом Коровина и Гаврилова на Садовой улице, 22/2. Строительная готовность объекта превысила 70%. К этому моменту рабочие очистили поверхности, обновили штукатурку и отремонтировали кирпичную кладку.

Строящиеся здания с кранами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строящиеся здания с кранами

Что нашли при реставрации

В ходе расчистки фасада со стороны переулка Крылова реставраторы обнаружили исторические русты — декоративные накладки XIX века. Специалисты очистили их с помощью смывок и теперь восстанавливают облик здания таким, каким он был на рубеже XIX-XX веков.

Отдельное внимание уделили капителям на фасаде со стороны Садовой улицы. Из-за плохого состояния элементов архитекторы сняли шаблон с наиболее сохранившегося фрагмента и воссоздают остальные детали по этому образцу.

История дома и "Метрополя"

Здание возвели в конце XVIII века, а в 1847 году существенно перестроили. В начале XX столетия дом стал центром притяжения петербургской интеллигенции: здесь открылся ресторан Первого Петербургского товарищества официантов. Заведение удивляло современников техническим оснащением — в нем впервые установили кофемашины и электрическую вентиляцию, а заказать столик можно было по телефону.

Постоянными гостями ресторана были поэты Серебряного века и представители творческой элиты города. В 1931 году заведение переименовали в "Метрополь".

Сроки и контекст работ

Сейчас мастера завершают восстановление архитектурных элементов и профилированного карниза. Все работы планируют закончить к 2026 году.

"Специалисты ведут очень сложную и кропотливую работу, чтобы воссоздать исчезнувшие детали", — отметил губернатор Александр Беглов.

Объект входит в общую программу реставрации домов-памятников, расположенных на Невском проспекте и прилегающих к нему улицах.

Этап работ Статус
Расчистка поверхностей и кирпичная кладка Завершено
Обновление штукатурного слоя Завершено
Восстановление карниза и декоративных элементов В процессе (готовность >70%)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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