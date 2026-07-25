Рабочие специальности на заводе "Мост" в Омской области могут получать до 120 тысяч рублей

Завод металлоконструкций "Мост" в Омской области объявил о найме рабочих специальностей с заработной платой до 120 тысяч рублей. Предприятие ищет сварщиков, слесарей, стропальщиков и технических специалистов.
|Специальность
|Зарплата (от
|Электрогазосварщик
|120 000 руб.
|Слесарь по сборке, газорезчик
|110 000 руб.
|Слесарь по зачистке
|100 000 руб.
|Токарь
|90 000 руб.
|Стропальщик
|80 000 руб.
Помимо рабочих специальностей, заводу нужны маляр 5-го разряда, фрезеровщик и ведущий экономист.
Производство находится в поселке Горячий ключ. Чтобы решить проблему с удаленностью объекта от города, руководство предприятия организует доставку сотрудников на служебном транспорте.
Подробности о графике смен и условиях труда можно уточнить непосредственно в отделе персонала завода.
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