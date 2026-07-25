Рабочие специальности на заводе "Мост" в Омской области могут получать до 120 тысяч рублей

Завод металлоконструкций "Мост" в Омской области объявил о найме рабочих специальностей с заработной платой до 120 тысяч рублей. Предприятие ищет сварщиков, слесарей, стропальщиков и технических специалистов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Корабль в цехе

Специальность Зарплата (от Электрогазосварщик 120 000 руб. Слесарь по сборке, газорезчик 110 000 руб. Слесарь по зачистке 100 000 руб. Токарь 90 000 руб. Стропальщик 80 000 руб.

Помимо рабочих специальностей, заводу нужны маляр 5-го разряда, фрезеровщик и ведущий экономист.

Производство находится в поселке Горячий ключ. Чтобы решить проблему с удаленностью объекта от города, руководство предприятия организует доставку сотрудников на служебном транспорте.

Подробности о графике смен и условиях труда можно уточнить непосредственно в отделе персонала завода.