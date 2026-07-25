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Спецтехника приступит к разбору завалов грязи и камней в Крыму

Россия » Юг » Симферополь

В Алупке в воскресенье спецтехника начнет расчистку жилых домов и ветлечебницы, которые завалило грязью после схода селя 23 июля. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Поток грязи и камней частично заблокировал вход в здание ветлечебницы и повредил один из жилых домов. В Симеизе ситуация сложнее: на улице Баранова пострадали пять частных домов. Там уже работают представители власти, составляют акты о повреждениях и принимают заявления на компенсацию утраченного имущества.

Стихия затронула и туристическую инфраструктуру — поврежден один из популярных санаториев региона. В Симеизе сель перегородил дорогу и завалил придомовые участки; длина завала достигла 50 метров.

Локация Последствия и ущерб
Алупка Повреждены жилой дом и ветлечебница (завален вход)
Симеиз Пострадали 5 частных домов, завал дороги длиной 50 метров
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Причиной разгула стихии стал мощный грозовой шторм в четверг. В Ялте за короткий срок выпало больше месячной нормы осадков. Всего спасатели зафиксировали десять происшествий в Ялте, Парковом, Симеизе и Голубом Заливе.

"Накануне город также пострадал от схода селя. Выехала на место, здесь тоже держим связь с жителями для оказаний помощи. Завтра же на очистку улицы направим технику", — сообщила Янина Павленко.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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