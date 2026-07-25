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Системы автоматической защиты отключили электричество на ряде улиц Махачкалы

Россия » Юг » Махачкала

В центре Махачкалы временно отключили электричество. Причиной стали аномальная жара и резкий рост нагрузки на сети, из-за чего сработали системы автоматической защиты. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана.

Работы на вышке ЛЭП
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на вышке ЛЭП

Сбой произошел на фидере № 63 подстанции "ЦПП". Автоматика отключила питание, чтобы предотвратить выгорание силового оборудования и избежать более масштабной аварии.

Зона отключения Список улиц
Центральная часть города Р. Гамзатова, М. Ярагского, А.-Х. Кадырова, Батырая, Горького, Максима Горького, Дахадаева, Ермошкина, Коркмасова, Курбанова, Малыгина, А.-В. Сулейманова

Энергетики предупреждают: кратковременные перебои с током возможны и на соседних улицах и в переулках.

Сейчас на объекте работают бригады Махачкалинских ГЭС. Специалисты следят за состоянием подстанции. Оборудование обесточили намеренно, чтобы трансформаторы успели остыть. Подачу электричества возобновят сразу после того, как температура оборудования вернется к рабочим показателям.

"Из-за экстремальной жары и резко возросшего уровня энергопотребления на линиях сработала автоматическая защита, предотвратившая масштабную аварию и выгорание силового оборудования", — сообщили в пресс-службе Минэнерго РД.

Ответы на популярные вопросы

Когда вернут свет?

Сроки зависят от скорости охлаждения трансформаторов. Как только оборудование остынет до нормы, электричество подадут в полном объеме.

Почему не починили сразу?

Включение перегретого оборудования может привести к его выгоранию и затяжному ремонту. Охлаждение — необходимая мера безопасности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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