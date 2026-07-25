Поезд Москва — Сухум задержался из-за блокировки пути проливным дождем

Поезд Москва — Сухум застрял на час в Ростовской области из-за сильного ливня. Состав остановился в районе станции Белая Калитва, когда путь оказался заблокирован.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути и город

Пассажиры рассказали, что из-за проливных дождей земляное полотно железной дороги сдвинулось. Машинисты не могли продолжать движение, так как обзор пути был полностью перекрыт стеной дождя и повреждениями трассы.

Движение восстановили после того, как на участок прибыли специалисты. С помощью тяжелой техники рабочие устранили сдвиг грунта и расчистили путь.

Стихия затронула не только железную дорогу: в регионе несколько дней льют дожди. Вода затопила улицы и подъезды к жилым домам. По прогнозам синоптиков, осенние ливни продолжатся в ближайшее время.

Экспертная проверка:

климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев