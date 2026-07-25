В ряде районов Саратовской области ограничат трансляцию ТВ и радиосигнала

В Саратовской области временно отключат телевидение и радио. Сигнал пропадет в ряде районов из-за плановых профилактических работ на передающих станциях.
Специалисты Саратовского ОРТПЦ обслуживают все 48 станций региона по графику. Технический осмотр нужен, чтобы избежать внезапных аварий и сбоев в эфире.
|Дата и время
|Территория отключения
|28 июля, 08:00 — 17:00
|Саратов и Энгельсский район
|30 июля, 08:00 — 17:00
|Балашовский район
Полный список отключений и актуальный график работ публикуют на сайте смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции".
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