В ряде районов Саратовской области ограничат трансляцию ТВ и радиосигнала

В Саратовской области временно отключат телевидение и радио. Сигнал пропадет в ряде районов из-за плановых профилактических работ на передающих станциях.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Современная гостиная с Wi-Fi роутером

Специалисты Саратовского ОРТПЦ обслуживают все 48 станций региона по графику. Технический осмотр нужен, чтобы избежать внезапных аварий и сбоев в эфире.

Дата и время Территория отключения 28 июля, 08:00 — 17:00 Саратов и Энгельсский район 30 июля, 08:00 — 17:00 Балашовский район

Полный список отключений и актуальный график работ публикуют на сайте смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции".