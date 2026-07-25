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В ряде районов Саратовской области ограничат трансляцию ТВ и радиосигнала

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области временно отключат телевидение и радио. Сигнал пропадет в ряде районов из-за плановых профилактических работ на передающих станциях.

Современная гостиная с Wi-Fi роутером
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Современная гостиная с Wi-Fi роутером

Специалисты Саратовского ОРТПЦ обслуживают все 48 станций региона по графику. Технический осмотр нужен, чтобы избежать внезапных аварий и сбоев в эфире.

Дата и время Территория отключения
28 июля, 08:00 — 17:00 Саратов и Энгельсский район
30 июля, 08:00 — 17:00 Балашовский район

Полный список отключений и актуальный график работ публикуют на сайте смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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