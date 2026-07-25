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Власти Калмыкии откроют первый беговой центр для поддержки спортсменов

Россия » Юг » Элиста

Региональное отделение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) получило аккредитацию министерства физической культуры и спорта Республики Калмыкия. Теперь организация может официально развивать профессиональный спорт и поддерживать любительский бег в республике.

Спринтерский забег на стадионе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Спринтерский забег на стадионе

Министр спорта региона Константин Батыров обсудил с руководителями отделения Еленой и Вячеславом Настиновыми план работы. В центре внимания оказались развитие детско-юношеского спорта, проведение официальных соревнований и создание студенческой лиги легкой атлетики совместно с КалмГУ и колледжами.

"Субботние старты уже давно вышли за рамки простых пробежек. Это стало социальным явлением, которое собирает всё больше людей всех возрастов", — отметил Вячеслав Настинов, организатор проекта "5 вёрст" в Элисте.

Развитие беговых сообществ

В регионе растет число объединений для любителей спорта. В Элисте три года работает клуб "Рануралан", запущен проект "Альфа-Ран", а в июне этого года тренировки начал "Беговой союз медиков".

Проект/клуб Статус/Особенность
"Рануралан" Работает в Элисте три года
"Альфа-Ран" Запущен в марте 2026 года
"Беговое сообщество медиков" Тренировки начались в июне 2024 года

Для создания условий для тренировок власти республики в этом году откроют первый беговой центр.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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