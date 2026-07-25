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Новый мост через Иртыш ускорит пересечение границы между Россией и Казахстаном

Россия » Сибирь » Омск

Путь из Омска в Астану сократится на 60 километров к осени 2026 года. Это станет возможным после открытия нового моста через Иртыш на трассе А-17 "Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ".

Омск, река Иртыш, набережная
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Омск, река Иртыш, набережная

Трасса связывает Казахстан и Россию. Новый переход через реку ускорит пересечение границы, что особенно затронет логистику и грузоперевозки. Мост снимет нагрузку с действующих дорог и снизит риск аварийных ситуаций на маршруте.

Помимо строительства моста, дорожные службы отремонтируют и модернизируют участки трассы А-17. Работы направлены на то, чтобы транспорт мог двигаться без задержек между городами региона.

Параметр Показатель
Срок запуска Осень 2026 года
Экономия расстояния 60 км
Объект Мост через Иртыш (трасса А-17)

Проект реализуется при координации властей Казахстана и России. Строительство инфраструктурного узла должно упростить торговые связи между регионами.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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