Новый мост через Иртыш ускорит пересечение границы между Россией и Казахстаном

Путь из Омска в Астану сократится на 60 километров к осени 2026 года. Это станет возможным после открытия нового моста через Иртыш на трассе А-17 "Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ".

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, река Иртыш, набережная

Трасса связывает Казахстан и Россию. Новый переход через реку ускорит пересечение границы, что особенно затронет логистику и грузоперевозки. Мост снимет нагрузку с действующих дорог и снизит риск аварийных ситуаций на маршруте.

Помимо строительства моста, дорожные службы отремонтируют и модернизируют участки трассы А-17. Работы направлены на то, чтобы транспорт мог двигаться без задержек между городами региона.

Параметр Показатель Срок запуска Осень 2026 года Экономия расстояния 60 км Объект Мост через Иртыш (трасса А-17)

Проект реализуется при координации властей Казахстана и России. Строительство инфраструктурного узла должно упростить торговые связи между регионами.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов