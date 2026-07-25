Новый мост через Иртыш ускорит пересечение границы между Россией и Казахстаном

Путь из Омска в Астану сократится на 60 километров к осени 2026 года. Это станет возможным после открытия нового моста через Иртыш на трассе А-17 "Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ".
Трасса связывает Казахстан и Россию. Новый переход через реку ускорит пересечение границы, что особенно затронет логистику и грузоперевозки. Мост снимет нагрузку с действующих дорог и снизит риск аварийных ситуаций на маршруте.
Помимо строительства моста, дорожные службы отремонтируют и модернизируют участки трассы А-17. Работы направлены на то, чтобы транспорт мог двигаться без задержек между городами региона.
|Параметр
|Показатель
|Срок запуска
|Осень 2026 года
|Экономия расстояния
|60 км
|Объект
|Мост через Иртыш (трасса А-17)
Проект реализуется при координации властей Казахстана и России. Строительство инфраструктурного узла должно упростить торговые связи между регионами.
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