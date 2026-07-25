В Кировской области обновили геронтологическое отделение за 500 тысяч рублей

В геронтологическом отделении Октябрьского направления Кировской области обновили помещения и оборудование. На ремонт направили более 500 тысяч рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прогулка в парке

Рабочие заменили окна, санузлы и электропроводку. В палатах установили новое оснащение для проживания пожилых людей.

"Эти меры повысят качество обслуживания и улучшат условия жизни в учреждении", — сообщили представители социальной службы региона.

В планах администрации — обновить интерьеры и внедрить технологии, которые упростят уход за подопечными. Подобные работы по модернизации соцзащиты сейчас проходят в разных районах области.

Объект модернизации Виды работ / Инвестиции Геронтоотделение (Октябрьское направление) Замена окон, санузлов, проводки; установка оборудования. Сумма: > 500 тыс. руб.

Подобные вложения в социальную инфраструктуру позволяют региону поддерживать стандарты жизни пожилых граждан и снижать нагрузку на персонал за счет нового оборудования.