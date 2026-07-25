В Кировской области обновили геронтологическое отделение за 500 тысяч рублей

В геронтологическом отделении Октябрьского направления Кировской области обновили помещения и оборудование. На ремонт направили более 500 тысяч рублей.
Рабочие заменили окна, санузлы и электропроводку. В палатах установили новое оснащение для проживания пожилых людей.
"Эти меры повысят качество обслуживания и улучшат условия жизни в учреждении", — сообщили представители социальной службы региона.
В планах администрации — обновить интерьеры и внедрить технологии, которые упростят уход за подопечными. Подобные работы по модернизации соцзащиты сейчас проходят в разных районах области.
|Объект модернизации
|Виды работ / Инвестиции
|Геронтоотделение (Октябрьское направление)
|Замена окон, санузлов, проводки; установка оборудования. Сумма: > 500 тыс. руб.
Подобные вложения в социальную инфраструктуру позволяют региону поддерживать стандарты жизни пожилых граждан и снижать нагрузку на персонал за счет нового оборудования.
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