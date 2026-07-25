Администрация Тюмени отменила пиротехническое шоу в честь Дня города

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности. Городские площадки вернулись к работе, но запланированный фейерверк в честь Дня города отменили. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

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"Возобновлена работа всех праздничных площадок. Обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет", — сообщил Максим Афанасьев.

Опасность объявили в 11 часов утра 25 июля. В этот период ввели ограничения в аэропорту Рощино, а праздничные мероприятия на улице Дзержинского и площади 400-летия Тюмени временно приостановили.

Причиной введения режима стал инцидент на промышленном объекте региона: беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Несмотря на разблокировку города, решение об отмене пиротехнического шоу осталось в силе.