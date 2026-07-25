Сильный ветер с градом и проливными дождями привел к авариям в Барнауле. На строительной площадке по улице Смирнова шквал накренил башенный кран. Информации о пострадавших нет.
Стихия повалила деревья на дублере улицы Малахова — ветки и стволы упали прямо на припаркованные автомобили. Также жители города сообщают о кучном граде, который повредил частные посадки и огороды.
|Участок
|Проблема с водоотведением
|Проспект Ленина (Аносова — Матросова)
|Высокий уровень воды
|Ул. Малахова — Павловский тракт
|Высокий уровень воды
|Ул. Юрина (Малахова — Островского)
|Высокий уровень воды
Бригады МБУ "Автодорстрой" сейчас очищают ливнеприемные решетки, чтобы убрать воду с проезжей части на указанных участках.
Непогода сохранится и в воскресенье, 26 июля. Синоптики прогнозируют температуру от +22 до +24 градусов. Ожидаются грозы и временами сильный дождь при северо-западном ветре скоростью 4-9 м/с.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.