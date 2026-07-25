Шквал в Барнауле накренил башенный кран на стройплощадке

Сильный ветер с градом и проливными дождями привел к авариям в Барнауле. На строительной площадке по улице Смирнова шквал накренил башенный кран. Информации о пострадавших нет.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство ЖК

Стихия повалила деревья на дублере улицы Малахова — ветки и стволы упали прямо на припаркованные автомобили. Также жители города сообщают о кучном граде, который повредил частные посадки и огороды.

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Бригады МБУ "Автодорстрой" сейчас очищают ливнеприемные решетки, чтобы убрать воду с проезжей части на указанных участках.

Непогода сохранится и в воскресенье, 26 июля. Синоптики прогнозируют температуру от +22 до +24 градусов. Ожидаются грозы и временами сильный дождь при северо-западном ветре скоростью 4-9 м/с.