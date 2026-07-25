В Центральной городской детской библиотеке им. В. М. Данилова открывают новое пространство для взрослых. Теперь родители смогут проводить время с детьми в специально оборудованных зонах, которые назвали "Кабинет папы" и "Мастерская мамы".
Для расширения площади использовали второе крыло здания, которое раньше не было доступно для читателей. Строители заменили полы и потолок, покрасили стены и обновили дверные блоки. В здании также обустроили туалет для маломобильных людей.
|Зона
|Назначение
|"Мастерская мамы"
|площадка для проведения мастер-классов
|"Кабинет папы"
|место для переговоров и чтения
В августе сотрудники библиотеки расставят стеллажи с книгами и мебель в творческой зоне. Ремонт профинансировали через нацпроект "Семья".
Обновленная библиотека примет первых посетителей осенью.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.