В детской библиотеке появятся «Кабинет папы» и «Мастерская мамы»

В Центральной городской детской библиотеке им. В. М. Данилова открывают новое пространство для взрослых. Теперь родители смогут проводить время с детьми в специально оборудованных зонах, которые назвали "Кабинет папы" и "Мастерская мамы".

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Школьная библиотека

Для расширения площади использовали второе крыло здания, которое раньше не было доступно для читателей. Строители заменили полы и потолок, покрасили стены и обновили дверные блоки. В здании также обустроили туалет для маломобильных людей.

Зона Назначение "Мастерская мамы" площадка для проведения мастер-классов "Кабинет папы" место для переговоров и чтения

В августе сотрудники библиотеки расставят стеллажи с книгами и мебель в творческой зоне. Ремонт профинансировали через нацпроект "Семья".

Обновленная библиотека примет первых посетителей осенью.