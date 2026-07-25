Минприроды Пермского края опровергло информацию о завершении работ по очистке рек

Министерство природных ресурсов Пермского края опровергло сообщения о полном устранении последствий разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж. Ведомство warns: работы по очистке водоемов всё еще идут.

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"В социальных сетях начала распространяться информация о полном завершении работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Это недостоверные сведения. Работы продолжаются", — сообщили в Минприроды региона.

Сейчас специалисты собирают нефтяную пленку с воды и очищают берега от загрязнений. Масштабы работ и сроки завершения ведомство не уточнило.

В министерстве напомнили, что на Мулянке и Пыжи нет официальных пляжей или разрешенных мест для купания. Жителей просят не заходить в воду и воздержаться от любого отдыха у этих рек до специального распоряжения властей.