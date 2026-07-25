Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр "Формы воды" рассказал, с чем столкнулся в Голливуде: слова агента, которые он запомнил навсегда
Тишина вместо слез пугает врачей: защитный механизм организма приведет к опасным зажимам
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии привели к снижению экспорта нефти
Европейский союз разрешил услуги по транспортировке российского газа в Южную Корею и Японию
Импорт золота в Китай достиг двухлетнего максимума на фоне новых квот
Учет страхового стажа при уходе за пожилыми: что изменится в подаче документов
В Нижнем Новгороде создадут современный центр протезирования и реабилитации
Риск экологической катастрофы: события на терминале КТК заставили полностью остановить погрузку сырья

Минприроды Пермского края опровергло информацию о завершении работ по очистке рек

Россия » Поволжье » Пермь

Министерство природных ресурсов Пермского края опровергло сообщения о полном устранении последствий разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж. Ведомство warns: работы по очистке водоемов всё еще идут.

Очистка канала
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Очистка канала

"В социальных сетях начала распространяться информация о полном завершении работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Это недостоверные сведения. Работы продолжаются", — сообщили в Минприроды региона.

Сейчас специалисты собирают нефтяную пленку с воды и очищают берега от загрязнений. Масштабы работ и сроки завершения ведомство не уточнило.

В министерстве напомнили, что на Мулянке и Пыжи нет официальных пляжей или разрешенных мест для купания. Жителей просят не заходить в воду и воздержаться от любого отдыха у этих рек до специального распоряжения властей.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Тишина вместо слез пугает врачей: защитный механизм организма приведет к опасным зажимам
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии привели к снижению экспорта нефти
Европейский союз разрешил услуги по транспортировке российского газа в Южную Корею и Японию
Импорт золота в Китай достиг двухлетнего максимума на фоне новых квот
Минприроды Пермского края опровергло информацию о завершении работ по очистке рек
Учет страхового стажа при уходе за пожилыми: что изменится в подаче документов
В Нижнем Новгороде создадут современный центр протезирования и реабилитации
Риск экологической катастрофы: события на терминале КТК заставили полностью остановить погрузку сырья
Шквал в Барнауле накренил башенный кран на стройплощадке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.