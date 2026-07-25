Дорожники в Башкортостане используют холодный ресайклинг при ремонте трасс

В Башкортостане к концу 2026 года отремонтируют два участка дороги общей протяженностью 10,6 километра. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы на шоссе

На текущий момент подрядчик подготовил основание трассы методом холодного ресайклинга и уложил верхний слой. Сейчас рабочие кладут асфальтобетон. После этого дорожники приведут в порядок обочины и нанесут разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Ранее в регионе обновили 6 км дорожного полотна на трассе Стерлитамак — Раевский.

Параметр Показатель Общая протяженность работ 10,6 км Срок завершения до конца 2026 года Метод укрепления основания холодный ресайклинг