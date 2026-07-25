В Башкортостане к концу 2026 года отремонтируют два участка дороги общей протяженностью 10,6 километра. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
На текущий момент подрядчик подготовил основание трассы методом холодного ресайклинга и уложил верхний слой. Сейчас рабочие кладут асфальтобетон. После этого дорожники приведут в порядок обочины и нанесут разметку.
Ремонт проходит по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Ранее в регионе обновили 6 км дорожного полотна на трассе Стерлитамак — Раевский.
|Параметр
|Показатель
|Общая протяженность работ
|10,6 км
|Срок завершения
|до конца 2026 года
|Метод укрепления основания
|холодный ресайклинг
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.