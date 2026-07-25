Пожарные из Архангельской области выехали на Ямал для борьбы с огнем

Пятьдесят специалистов Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) из Архангельской области выехали на Ямал. Огнеборцы помогут коллегам ликвидировать всплеск природных пожаров, вызванный грозами. Командировка продлится около месяца.
В группу вошли 24 парашютиста-пожарных и 26 сотрудников пожарно-химической станции. Специалисты прибыли из Архангельского, Лешуконского, Березниковского, Верхнетоемского, Онежского, Вилегодского, Карпогорского, Коношского и Вельского подразделений.
На 25 июля в шести труднодоступных районах Ямала горят 23 природных пожара. Грозы спровоцировали новый рост возгораний, поэтому регион задействовал механизм межрегионального маневрирования.
|Показатель (ЯНАО)
|Значение
|Всего пожаров с начала сезона
|428
|Общая площадь выгоревших земель
|59 803,4 га
|Количество задействованных специалистов
|409 человек
"Первый сводный отряд архангельских специалистов работал на Ямале с конца июня и вернулся домой неделю назад, ликвидировав 16 пожаров на общей площади около 2 тысяч гектаров", — сообщил директор ЕЛЦ Сергей Иванцов.
В Поморье ситуация остается стабильной. С начала сезона здесь зафиксировали 65 лесных пожаров на площади 511 гектаров. Все возгорания потушили в первые сутки.
"Шестой год подряд огнеборцы Поморья отправляются на борьбу с огненной стихией в другие субъекты страны. Еще один сводный отряд из 75 сотрудников ЕЛЦ сейчас находится в Томской области", — сообщила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева.
Диспетчерская служба ЕЛЦ работает круглосуточно. При обнаружении огня в лесу нужно звонить по телефонам: 8-800-100-94-00 или (8-8182) 41-06-41.
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