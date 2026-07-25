Пожарные из Архангельской области выехали на Ямал для борьбы с огнем

Пятьдесят специалистов Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) из Архангельской области выехали на Ямал. Огнеборцы помогут коллегам ликвидировать всплеск природных пожаров, вызванный грозами. Командировка продлится около месяца.

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В группу вошли 24 парашютиста-пожарных и 26 сотрудников пожарно-химической станции. Специалисты прибыли из Архангельского, Лешуконского, Березниковского, Верхнетоемского, Онежского, Вилегодского, Карпогорского, Коношского и Вельского подразделений.

Ситуация в ЯНАО

На 25 июля в шести труднодоступных районах Ямала горят 23 природных пожара. Грозы спровоцировали новый рост возгораний, поэтому регион задействовал механизм межрегионального маневрирования.

Показатель (ЯНАО) Значение Всего пожаров с начала сезона 428 Общая площадь выгоревших земель 59 803,4 га Количество задействованных специалистов 409 человек

"Первый сводный отряд архангельских специалистов работал на Ямале с конца июня и вернулся домой неделю назад, ликвидировав 16 пожаров на общей площади около 2 тысяч гектаров", — сообщил директор ЕЛЦ Сергей Иванцов.

Обстановка в Архангельской области

В Поморье ситуация остается стабильной. С начала сезона здесь зафиксировали 65 лесных пожаров на площади 511 гектаров. Все возгорания потушили в первые сутки.

"Шестой год подряд огнеборцы Поморья отправляются на борьбу с огненной стихией в другие субъекты страны. Еще один сводный отряд из 75 сотрудников ЕЛЦ сейчас находится в Томской области", — сообщила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева.

Диспетчерская служба ЕЛЦ работает круглосуточно. При обнаружении огня в лесу нужно звонить по телефонам: 8-800-100-94-00 или (8-8182) 41-06-41.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова