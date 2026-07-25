Цены на бензин в Костромской области выросли в среднем на 14%. Рост стоимости топлива ускорил общую инфляцию в регионе: за месяц она достигла 101,4%, а по итогам первого полугодия составила 105%.
Сильнее всего подорожание ощутили водители, заправляющиеся на частных АЗС. Чтобы избежать дефицита и сбить панический спрос, владельцы таких заправок закупали топливо по коммерческим тарифам. В результате цена за литр бензина в некоторых точках доходила до 130 рублей.
Наиболее стабильные цены сохранились в сети "Роснефть". Компания использует собственные производственные мощности и логистику, что позволило ей обеспечить регион нефтепродуктами без резких скачков стоимости.
|Товар / Показатель
|Изменение цены в июне
|Бензин (средний рост)
|+14%
|Огурцы
|-17%
|Яйца
|-14,2%
|Сладкий перец
|-11%
|Помидоры
|-3,7%
На фоне топливного кризиса рынок продуктов питания в июне оставался спокойным. Рост цен на продовольствие составил всего 0,7%. Часть товаров подешевела за счет сезонности: заметно снизилась стоимость овощей и яиц.
Для сдерживания инфляции власти региона внедряют план по контролю торговых наценок. Меры включают поддержку местных фермеров, организацию закупочных сессий и развитие ярмарок, чтобы сократить цепочку посредников между производителем и покупателем.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.