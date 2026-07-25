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Бензин в Костромской области подорожал в среднем на 14% в июне

Россия » Центр » Кострома

Цены на бензин в Костромской области выросли в среднем на 14%. Рост стоимости топлива ускорил общую инфляцию в регионе: за месяц она достигла 101,4%, а по итогам первого полугодия составила 105%.

Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности

Сильнее всего подорожание ощутили водители, заправляющиеся на частных АЗС. Чтобы избежать дефицита и сбить панический спрос, владельцы таких заправок закупали топливо по коммерческим тарифам. В результате цена за литр бензина в некоторых точках доходила до 130 рублей.

Наиболее стабильные цены сохранились в сети "Роснефть". Компания использует собственные производственные мощности и логистику, что позволило ей обеспечить регион нефтепродуктами без резких скачков стоимости.

Товар / Показатель Изменение цены в июне
Бензин (средний рост) +14%
Огурцы -17%
Яйца -14,2%
Сладкий перец -11%
Помидоры -3,7%

На фоне топливного кризиса рынок продуктов питания в июне оставался спокойным. Рост цен на продовольствие составил всего 0,7%. Часть товаров подешевела за счет сезонности: заметно снизилась стоимость овощей и яиц.

Для сдерживания инфляции власти региона внедряют план по контролю торговых наценок. Меры включают поддержку местных фермеров, организацию закупочных сессий и развитие ярмарок, чтобы сократить цепочку посредников между производителем и покупателем.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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