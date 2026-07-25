Бензин в Костромской области подорожал в среднем на 14% в июне

Цены на бензин в Костромской области выросли в среднем на 14%. Рост стоимости топлива ускорил общую инфляцию в регионе: за месяц она достигла 101,4%, а по итогам первого полугодия составила 105%.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности

Сильнее всего подорожание ощутили водители, заправляющиеся на частных АЗС. Чтобы избежать дефицита и сбить панический спрос, владельцы таких заправок закупали топливо по коммерческим тарифам. В результате цена за литр бензина в некоторых точках доходила до 130 рублей.

Наиболее стабильные цены сохранились в сети "Роснефть". Компания использует собственные производственные мощности и логистику, что позволило ей обеспечить регион нефтепродуктами без резких скачков стоимости.

Товар / Показатель Изменение цены в июне Бензин (средний рост) +14% Огурцы -17% Яйца -14,2% Сладкий перец -11% Помидоры -3,7%

На фоне топливного кризиса рынок продуктов питания в июне оставался спокойным. Рост цен на продовольствие составил всего 0,7%. Часть товаров подешевела за счет сезонности: заметно снизилась стоимость овощей и яиц.

Для сдерживания инфляции власти региона внедряют план по контролю торговых наценок. Меры включают поддержку местных фермеров, организацию закупочных сессий и развитие ярмарок, чтобы сократить цепочку посредников между производителем и покупателем.