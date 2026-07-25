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Региональный форум в Омске принес компаниям соглашения на 65 миллиардов рублей

Россия » Сибирь » Омск

Компании заключили соглашения на 65 млрд рублей по итогам регионального форума. Всего в мероприятии приняли участие 400 организаций, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он также поблагодарил заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Оверчука за поддержку форума.

Ялтинский форум 2018
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Ялтинский форум 2018

Программа мероприятия сфокусировалась на прикладных вопросах развития территорий: участники провели сессии по промышленной кооперации, логистике и экологии. Отдельный блок посвятили молодежи.

В рамках форума открыли выставку транспортной инфраструктуры, организовали работу биржи деловых контактов и провели заседание делового совета.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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