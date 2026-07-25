Компании заключили соглашения на 65 млрд рублей по итогам регионального форума. Всего в мероприятии приняли участие 400 организаций, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он также поблагодарил заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Оверчука за поддержку форума.
Программа мероприятия сфокусировалась на прикладных вопросах развития территорий: участники провели сессии по промышленной кооперации, логистике и экологии. Отдельный блок посвятили молодежи.
В рамках форума открыли выставку транспортной инфраструктуры, организовали работу биржи деловых контактов и провели заседание делового совета.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.