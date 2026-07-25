В Нижнем Новгороде создадут современный центр протезирования и реабилитации

В Нижегородской области до конца 2026 года откроют новый центр протезирования и реабилитации. Регион стал одним из трех субъектов России, которые получат такие площадки по распоряжению Правительства РФ. На создание центров государство выделило 360 млн рублей из резервного фонда.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина с гирей и рукой в гипсе

Новый медицинский объект появится в Нижнем Новгороде на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Здесь объединят услуги по протезированию, реабилитации и абилитации. Помощь станет доступнее для людей с инвалидностью, включая бойцов СВО.

Помимо Нижегородской области, аналогичные центры создадут в Ялте и Красноярске. Проект реализуют по поручению президента Владимира Путина.

Параметр Данные по проекту Общий объем финансирования 360 млн рублей Срок запуска До конца 2026 года Города-участники Нижний Новгород, Красноярск, Ялта

Создание специализированной сети позволит сократить путь пациента до необходимых медицинских технологий и ускорить возвращение людей с инвалидностью к полноценной жизни.